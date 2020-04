Covid-19 et les menaces liées aux changements climatiques dans les communautés minoritaires

Pendant 20 ans, avant même que le mouvement ait un nom, Hilton Kelley se battait pour la justice environnementale dans sa ville natale de Port Arthur, au Texas.

La ville de la côte du Golfe, qui compte 55 000 habitants, abrite un nombre disproportionnellement élevé de pollueurs industriels par rapport à sa population, ainsi que la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Lorsqu’elle est combinée avec sa ville voisine de Beaumont, la région abrite l’une des concentrations les plus élevées au Texas d’installations qui émettent des produits chimiques suffisamment toxiques pour être déclarées à l’Environmental Protection Agency, selon les données de l’agence. La ville est également habitée principalement par des personnes de couleur, avec un tiers de la population afro-américaine.

“Apparemment, nous sommes considérés comme une zone de sacrifice pour la nation et le reste du monde d’avoir de l’essence sans soufre”, a déclaré Kelley, se référant à la façon dont le raffinage élimine le soufre du pétrole brut.

La forte présence de l’industrie – un thème commun parmi les communautés pauvres et principalement noires et brunes à travers le pays – peut être l’une des raisons pour lesquelles les résidents de Port Arthur, dans une région autrefois surnommée «la ceinture du cancer», ont des taux plus élevés de cancer, d’asthme et cardiovasculaire. maladie par rapport aux moyennes de l’État, selon un rapport de 2016 du Southeast Nonprofit Development Center. C’est aussi la raison pour laquelle Kelley, qui depuis des décennies a vu sa famille, ses amis et ses voisins mourir de coupables invisibles, sonne maintenant l’alarme contre le coronavirus.

Le comté de Jefferson, qui comprend Port Arthur, a vu une augmentation des infections à Covid-19 depuis la mi-mars, le nombre passant de 1 à au moins 100 à la mi-avril. Mais ce qui inquiète le plus Kelley, c’est que lui et ses voisins, basés sur une étude récente qui relie des taux de mortalité plus élevés aux coronavirus à une exposition antérieure à la pollution atmosphérique, sont particulièrement à risque pour le virus.

Et le quartier de Kelley n’est pas le seul. Déjà, les données préliminaires de plusieurs villes et États à travers le pays montrent que les communautés à faible revenu et noires sont confrontées de manière disproportionnée à des taux plus élevés d’infection et de décès par le nouveau coronavirus.

Dans le Michigan, les Noirs représentent 41% du total des décès de Covid-19 dans l’État, alors qu’ils ne représentent que 14% de la population de l’État. Les résidents noirs de l’Illinois représentent également 41% des décès par coronavirus de l’État, alors qu’ils ne représentent que 14,6% de la population totale. Et en Louisiane, près de 60% des personnes décédées des coronavirus dans l’État sont noires, alors que le groupe ne représente qu’un tiers de la population de l’État.

Ces statistiques ne surprennent pas les experts de la santé publique, dont beaucoup signalent depuis longtemps des disparités persistantes en matière de santé et socioéconomiques dans le pays, ce qui expose continuellement les communautés à faible revenu et les communautés de couleur à ce qu’elles appellent des «événements à haut taux de mortalité». comme les catastrophes naturelles.

Un rapport fédéral de 2018 a conclu que les communautés à faible revenu ont déjà des taux plus élevés de myriades de problèmes de santé, sont plus exposées aux risques environnementaux et mettent plus de temps à se remettre des catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les inondations et les incendies de forêt.

Il est maintenant clair que les communautés de première ligne les plus vulnérables aux effets du changement climatique sont les mêmes communautés les plus exposées au risque de contracter et de mourir de Covid-19, a déclaré Sabrina McCormick, professeure de santé environnementale et professionnelle à la George Washington University Milken Institute School. de la santé publique.

Pour McCormick, la pandémie a simplement mis en évidence quelque chose que les responsables de la santé publique ont déclaré pendant des décennies: directement ou indirectement, la combustion de combustibles fossiles est nocive pour la santé humaine. À l’échelle mondiale, «huit millions de personnes meurent chaque année à cause de maladies liées à la pollution atmosphérique», a-t-elle déclaré. “Ce ne sont que les faits.”

Facteurs environnementaux et économiques Risque de virus composé

Ce n’est pas seulement la pollution atmosphérique qui met les communautés à faible revenu et les communautés de couleur à un risque plus élevé pour Covid-19. D’autres facteurs environnementaux comme les ouragans ou les inondations peuvent forcer les familles malchanceuses à quitter leur maison, ce qui les expose à un risque plus élevé d’attraper la maladie. Et les experts disent que les Noirs américains occupent de manière disproportionnée des emplois qui les obligent à quitter leur domicile.

Au Michigan, une saison des inondations printanière imminente oblige les responsables de l’État et les principales agences d’aide à reconsidérer la manière de gérer les efforts de récupération des inondations cette année, au milieu d’une nouvelle pandémie qui menace de transformer les abris en points chauds potentiels pour la propagation du virus.

Les cas de coronavirus de l’État ont déjà grimpé en flèche pour atteindre un des nombres les plus élevés du pays. Et dans des villes comme Détroit, où près de 80% de la population est noire, la saison des inondations printanières de cette année pourrait entraîner une perte de chaleur ou d’électricité au milieu de la pandémie. Les tempêtes de cette semaine ont déjà laissé certains dans l’ouest du Michigan sans électricité.

Pour les parties particulièrement inondables de Détroit, cela laisse peu de bonnes options, a déclaré Sandra Turner-Handy, une militante qui lutte depuis des années pour réduire la pollution de la ville. La semaine dernière, la maison de Turner-Handy à East Detroit a été inondée d’un pied d’eau après qu’un orage a balayé la ville, la forçant à quitter sa maison pour acheter du matériel pour le réparer. «J’ai mis mes gants, j’ai mis mon masque, je suis allée à Home Depot et je me suis procuré une pompe», a-t-elle expliqué.

En Louisiane, un autre État fortement touché par Covid-19, les niveaux d’eau dans certaines parties du fleuve Mississippi ont oscillé autour du stade des inondations au cours du dernier mois, ce qui représente des menaces similaires pour ceux qui vivent le long de ses rives fortement industrialisées.

Ces risques ne feront que se multiplier lors de la saison des ouragans, a déclaré Sharon Lavigne, une ancienne enseignante aux besoins spéciaux du lycée qui a lancé une campagne pour empêcher plus d’industries polluantes de venir dans sa ville natale de St. James Parish, en Louisiane, après qu’elle a été diagnostiquée en 2016 avec hépatite auto-immune. La recherche a montré que les maladies auto-immunes peuvent être exacerbées par l’exposition à la pollution atmosphérique.

La paroisse de St. James, qui appartient à une zone connue des habitants comme «allée du cancer», a l’un des taux de pollution cancérigène les plus élevés du pays, ce qui rend ses résidents particulièrement vulnérables à Covid-19. Aux États-Unis, la paroisse se classe également au 17e rang des comtés où le taux de mortalité par coronavirus est le plus élevé.

“Lorsque les ouragans arriveront, nous serons triplement touchés”, a déclaré Lavigne, “avec l’ouragan, avec le coronavirus et avec l’industrie.”

Restauration de l’environnement «Une condamnation à mort» pour certains

La décision de l’administration Trump de suspendre l’application des lois environnementales américaines pourrait également jouer un rôle mortel alors que les communautés vulnérables tentent de traverser l’ère des coronavirus.

En permettant aux installations polluantes de déclarer leurs propres émissions au gouvernement fédéral et potentiellement de dépasser leurs limites d’émissions sans recours, l’administration expose de nombreuses communautés afro-américaines à un risque plus élevé d’infection et de décès, a déclaré Adrienne Hollis, scientifique principale en justice climatique et en santé pour la Union des scientifiques concernés.

Les Afro-Américains sont trois fois plus susceptibles de mourir d’asthme que les Américains blancs, a déclaré Hollis, et ils ont également le taux le plus élevé de décès par maladie cardiaque, ce qui aggrave la sensibilité du groupe au coronavirus.

“Par lui [Trump] assouplir ces lois et règlements, c’est un clou sûr dans le cercueil pour beaucoup de gens ici dans la région du comté de Jefferson “, a déclaré Kelley de Port Arthur.” C’est une condamnation à mort, c’est ce qu’elle est. Nous sommes déjà en train de mourir. “

Ce n’est pas la seule mesure prise récemment par l’administration qui est susceptible de nuire aux communautés les plus vulnérables à la fois à Covid-19 et au changement climatique. En 2018, l’administration Trump a proposé une règle qui imposerait des limites à la science utilisée dans la prise de décision par l’Environmental Protection Agency, y compris des études qui pourraient contenir des indices sur Covid-19.

Et cette semaine, l’administration a ignoré les conseils des scientifiques du gouvernement pour renforcer la norme nationale de qualité de l’air pour la suie fine, malgré des recherches récentes établissant un lien entre l’exposition aux particules et les taux de mortalité plus élevés des coronavirus.

“Au cours des quatre dernières années, les actions mises au point par cette administration pour faire profiter les gens des bénéfices ont été particulièrement préjudiciables aux communautés de justice environnementale, qui comprennent les personnes de couleur, les pauvres et nos frères et sœurs autochtones”, a déclaré Hollis dans un communiqué.

Cette histoire a été initialement publiée dans InsideClimate News et est republiée ici dans le cadre de Covering Climate Now, une collaboration mondiale de journalisme renforçant la couverture de l’histoire du climat.

