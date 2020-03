COVID-19: Gérer la distance sociale

Bienvenue dans un autre de notre série d’épisodes de coronavirus de Science Talk de Scientific American, publiée le 16 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

À ce stade de la situation actuelle du COVID-19, la plupart d’entre nous ont été invités à pratiquer la distanciation sociale. Autrement dit, éloignez-vous les uns des autres. Et c’est stressant.

J’ai donc appelé Judy Moskowitz à Chicago. Elle est professeure de compétences sociales médicales à la Northwestern University. Qui étudie les effets psychologiques et physiques de l’emploi de techniques pour augmenter les émotions positives. Surtout lorsque vous êtes stressé.

SEGMENT DE MOSKOWITZ

Voici ces huit choses que Judy Moskowitz et ses collègues ont trouvées peuvent augmenter votre positivité, réduire votre stress et pourraient même améliorer votre santé physique.

Reconnaître un événement positif chaque jour

Savourer cet événement positif et le consigner dans un journal ou en parler à quelqu’un

Commencer un journal de gratitude quotidien

Énumérer une force personnelle chaque jour et noter comment vous l’avez utilisée récemment

Fixer un objectif réalisable chaque jour et noter vos progrès

Signaler chaque jour un facteur de stress relativement mineur, puis énumérer les façons dont l’événement peut être réévalué positivement. Cela peut conduire à une augmentation de l’affect positif face au stress

Comprendre les petits actes de gentillesse peut avoir un grand impact sur l’émotion positive et pratiquer un petit acte de gentillesse chaque jour

Pratiquer la pleine conscience avec un exercice de respiration quotidien de 10 minutes, en se concentrant sur la respiration

C’est tout pour cet épisode, obtenez vos nouvelles scientifiques sur notre site Web, www.scientificamerican.com. Où nous vous apportons les dernières nouvelles et informations sur le coronavirus, COVID-19. Et si vous voulez faire une pause dans l’immersion dans la pandémie, ce qui est probablement une bonne idée, nous avons beaucoup d’autres documents fascinants sur notre site Web.

Et suivez-nous sur Twitter, où vous recevrez un tweet chaque fois qu’un nouvel élément arrive sur le site Web. Notre nom Twitter est @sciam. Pour Science American’s Science Talk, je suis Steve Mirsky, merci d’avoir cliqué sur nous.