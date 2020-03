COVID-19: la Colombie mise en quarantaine, le Venezuela à l’extrême

BOGOTÁ (AP) – La Colombie se préparait à une quarantaine obligatoire. Le Venezuela a ordonné un isolement plus drastique dans les États centraux. Le Mexique a demandé à toutes les entreprises de suspendre les travaux que requiert la circulation des personnes. L’Équateur a prolongé le couvre-feu de plusieurs heures.

Plusieurs gouvernements régionaux ont accru les restrictions à la mobilité en raison de l’augmentation du nombre de cas et de nouveaux décès et ont tenté d’effectuer davantage de tests tout en permettant aux installations médicales ou aux hôpitaux de répondre à l’urgence sanitaire.

Le nombre de personnes infectées en Colombie a atteint 378 mardi et trois sont morts. Bogotá enregistre 120 infections, le département de Valle 66 et Antioquia 52. Le pays s’est joint à d’autres dans la région en mettant en place une quarantaine qui durera jusqu’au 13 avril, avertissant qu’il sanctionnera ceux qui le négligent.

Pendant les jours d’isolement, les services de santé, tels que les chirurgies programmées et la livraison des médicaments, continueront et les 12 000 hôpitaux du pays seront disponibles, selon les autorités. En outre, la capacité des lits dans les hôpitaux militaires et de police sera élargie pour répondre à l’urgence, a-t-on indiqué.

Au Venezuela, compte tenu de l’augmentation du nombre de cas à Caracas et dans les États centraux de Miranda et La Guaira, le président Nicolás Maduro a ordonné une quarantaine plus extrême dans ces régions, ce qui signifie qu’un seul membre par famille pourra descendre dans la rue pour effectuer des achats. indispensable.

Il y a 84 infections dans ce pays.

Avant la mise en quarantaine, l’Assemblée nationale, avec une majorité d’opposition, a tenu une session virtuelle pour la première fois. Le chef de l’opposition, Juan Guaidó, a dénoncé que “l’Etat n’a pas la capacité” de faire face à l’aggravation de la crise vénézuélienne et a déclaré que “nous avons besoin d’une aide humanitaire”.

Dans l’après-midi, le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza a accusé les États-Unis sur Twitter d’avoir nié les vols de la compagnie aérienne nationale Conviasa, sanctionnée en février par le département du Trésor, et d’autres compagnies aériennes pour ramener 800 Vénézuéliens bloqués sur le territoire américain.

Maduro avait auparavant demandé à Washington de lever les sanctions économiques face à la pandémie.

Quelques heures plus tard, le président panaméen Laurentino Cortizo a déclaré une quarantaine totale et indéfinie qui commencera mercredi à 5h01 et viendra s’ajouter au couvre-feu en vigueur à partir de 17h. Pendant l’isolement, les personnes de plus de 60 ans pourront faire leurs achats de nourriture et de médicaments entre 11 h et 13 h. Les autres personnes auront également deux heures par jour pour partir, et leurs heures seront déterminées par le dernier numéro de leur carte d’identité personnelle, par exemple, un citoyen dont le document se termine à 4 heures, pourra partir à 16 heures.

Dans le pays d’Amérique centrale, il y a 435 personnes infectées et huit décès. 84,2% des personnes infectées sont isolées à domicile et les autres sont hospitalisées.

Au Mexique, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a déclaré lors d’une conférence de presse que le travail qui oblige les gens à se mobiliser doit cesser. Cette mesure est l’une des nombreuses que le gouvernement a déjà mises en œuvre. Il n’y a eu aucune discussion sur la façon dont il serait appliqué ou s’il y aurait des sanctions.

De nombreuses entreprises ont déjà mis en œuvre des plans pour que les employés travaillent à domicile, mais la plupart des entreprises restent ouvertes, y compris les restaurants et les gymnases.

Certains Mexicains ont critiqué le gouvernement pour ne pas avoir mis en place des contrôles plus stricts tout en observant le virus sévir dans la plupart des pays développés.

López-Gatell a déclaré que le pays entrait dans une deuxième phase visant à maintenir le nombre de nouvelles infections à un niveau que le système de santé puisse gérer. Le Mexique compte 367 cas.

L’Équateur a prolongé le couvre-feu qui entrera en vigueur à 16 heures au lieu de 19 heures, après avoir signalé une nouvelle augmentation du nombre d’infections. En raison de la situation, 70% de l’appareil productif du pays a paralysé ses activités, de sorte que des extensions et des extensions dans le paiement des cotisations à la sécurité sociale et autres sont en cours d’analyse, a rapporté le gouvernement.

La secrétaire à la gestion des risques, Alexandra Ocles, a déclaré qu’il y avait 1 082 cas et 27 décès. Il a ajouté que quelque 1 311 personnes sont en état de siège épidémiologique. La province de Guayas continue d’être l’épicentre du plus grand nombre de personnes infectées, avec 826 cas.

Au Chili, le premier cas a été présenté sur l’île de Pâques ou Rapa Nui – une possession chilienne dans le Pacifique Sud – tandis que le gouvernement a isolé un quartier qui présentait une épidémie majeure en raison de la pratique des rites religieux. Le Chili a enregistré un total de 920 et deux morts.

Au Pérou, le nombre des morts est passé à sept et celui des personnes infectées à 416. Le président Martín Vizcarra a indiqué que 23 personnes infectées sont hospitalisées et neuf d’entre elles en soins intensifs.

De leur côté, les autorités cubaines ont fait état de 46 cas. L’une de ces personnes est décédée et une autre a été évacuée. Un homme a été libéré, mais il doit rester isolé pendant deux semaines.

Mardi, la suspension des cours et l’interdiction de l’arrivée des touristes sont entrées en vigueur. Ceux qui restent sur l’île doivent être confinés dans leurs hôtels ou leur maison d’hébergement.

En Argentine, avec 301 cas, les autorités ont confirmé deux nouveaux décès, portant la liste des victimes à six.

Le ministère de la Sécurité a confirmé que 1 229 personnes étaient détenues dans l’espace public depuis vendredi, date à laquelle la quarantaine obligatoire a été imposée, jusqu’à mardi, pour non-respect de la mesure. À leur tour, 20 403 personnes ont été retardées par les forces de sécurité, puis par ordre de justice envoyé à leur domicile pour être mis en quarantaine.

En Amérique latine, plus de 6 000 personnes infectées et plus de 90 décès sont signalés à l’heure actuelle. Le Brésil est à la pointe des infections et des victimes, avec plus de 1 960 et 30 décès signalés, suivi de l’Équateur et du Chili.

Dans le monde, plus de 417 000 personnes ont été infectées et plus de 18 600 sont mortes du coronavirus, mais la moitié de celles qui ont été infectées se sont rétablies. La plupart des patients présentent des symptômes légers tels que de la fièvre ou de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont d’autres problèmes de santé peuvent subir de graves complications.

Avec la contribution de correspondants de l’Associated Press en Amérique latine.