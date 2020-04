COVID-19: Le besoin de laboratoires sécurisés – et leurs risques

SM: Voici le Science Talk de Scientific American, publié le 3 avril 2020. Je suis Steve Mirsky. Le coronavirus sautant maintenant à travers le monde a fait son premier saut des animaux sauvages – probablement des chauves-souris – aux humains. Mais maintenant que ce virus est cultivé dans des laboratoires spécialisés dans les risques biologiques, du même type que ceux utilisés pour stocker et étudier d’autres microbes dangereux, comme l’anthrax et Ebola.

Dans un article publié récemment par le New Yorker et le Bulletin of the Atomic Scientists, Elisabeth Eaves explore la prolifération de ces laboratoires à haut confinement, qui se comptent désormais par centaines aux États-Unis. Elle rapporte que certains experts craignent que le nombre ces installations augmentent la probabilité d’une rupture catastrophique. Son histoire nous amène à un laboratoire fédéral sur une île de Long Island Sound qui lutte contre les maladies du bétail très contagieuses. Dans une décision très controversée, rapporte-t-elle, ce laboratoire est en train d’être déménagé dans une ville du Kansas au cœur du pays du bétail américain.

Le rédacteur en chef de Scientific American W. Wayt Gibbs a parlé à Eaves de ce qu’elle a appris au cours des deux années qu’elle a passées à rapporter l’histoire, intitulée «Les risques de construire trop de laboratoires biologiques».

EE: «Je suis Elisabeth Eaves. Je suis un auteur et journaliste basé à Seattle, et je suis rédacteur en chef adjoint au Bulletin of the Atomic Scientists. “

WWG: Ce reportage était un projet conjoint du New Yorker et du Bulletin, dont nous devrions expliquer qu’il s’agit d’une organisation médiatique à but non lucratif fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Albert Einstein et des scientifiques qui avaient travaillé sur le projet Manhattan. Ayant créé des armes nucléaires, ils ont estimé qu’ils devaient attirer l’attention sur les risques d’une course aux armements nucléaires et d’autres menaces anthropiques pour l’humanité. Ces menaces comprennent les armes biologiques et les rejets accidentels d’agents pathogènes dangereux qui sont à l’étude pour la recherche dans les laboratoires à haut confinement, également appelés laboratoires de niveau de biosécurité 3 ou 4.

Eaves ouvre son histoire en décrivant une visite qu’elle a effectuée au Plum Island Animal Disease Center de Long Island Sound. C’est une très grande installation très ancienne, gérée par le Département de la sécurité intérieure.

EE: «Regardez, c’est beau. C’est une île principalement couverte de végétation, très basse à l’eau…. C’est vraiment un paradis pour les ornithologues amateurs – hérons et hiboux et toutes sortes de choses…. Il y a un phare qui date, je pense, des années 1800…. Et puis à une extrémité, il y a cet immeuble de bureaux qui est attaché au laboratoire BSL-3. Cela signifie donc le niveau de biosécurité trois, qui est un laboratoire à haut confinement. »

WWG: Les laboratoires BSL-3 sont ceux qui traitent les microbes mortels tels que l’anthrax, le virus de la peste – et maintenant le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la pandémie de COVID-19.

À Plum Island, une équipe de recherche d’environ 400 personnes étudie les maladies dangereuses pour le bétail, notamment la fièvre aphteuse, qui est l’une des maladies animales les plus infectieuses connues.

EE: «C’est un virus qui peut toucher n’importe quel animal à pattes fendues. Il s’agit donc de bovins et de porcs, mais aussi de bisons, de moutons, de chèvres… Il peut voyager sur une jambe de pantalon ou dans les airs, sur un pneu boueux.

«Le taux de mortalité n’est pas énorme, mais il est extrêmement contagieux…. En 2001, la Grande-Bretagne a connu une très importante épidémie de fièvre aphteuse. Et c’était dévastateur pour leur industrie agricole. C’était dévastateur pour le tourisme, même… parce qu’ils avaient des zones interdites aux déplacements. C’est un peu comme maintenant, quand vous devez faire arrêter tout le monde de bouger. Les pertes économiques sont énormes. »

WWG: Et puis, six ans plus tard, la fièvre aphteuse a de nouveau éclaté en Angleterre.

EE: «Ils ont trouvé la source de celui-ci. Et il s’est avéré que c’était une brèche de laboratoire. Il existe un institut de recherche sur les maladies infectieuses très prestigieux, le Pirbright Institute. Eh bien, il s’avère qu’il y avait en quelque sorte deux bâtiments sur ce campus et qu’ils avaient un tuyau de vidange défectueux. Et il y avait des querelles sur la responsabilité de quel bâtiment il était de réparer ce tuyau de vidange. Eh bien, pour faire court, de la fièvre aphteuse est sortie par ce tuyau de vidange défectueux et a infecté du bétail à proximité.

WWG: Pour se protéger contre de tels accidents désastreux, le Congrès a adopté une loi exigeant que toute recherche impliquant un virus vivant pouvant provoquer la fièvre aphteuse soit effectuée sur les îles côtières, telles que l’île aux prunes – à moins que le secrétaire à l’Agriculture ne fasse une preuve convaincante pour l’amener sur le continent.

Néanmoins, selon Eaves, vers 2007, le Département de la sécurité intérieure a décidé qu’il devait mettre à niveau le laboratoire de Plum Island au niveau de biosécurité 4 – le niveau le plus élevé, où il pourrait également travailler avec des agents pathogènes humains hautement mortels et contagieux comme le virus Ebola et Nipah. comme la grippe aviaire, la peste porcine et le virus de la fièvre aphteuse. Mais les représentants du Congrès de New York, y compris la sénatrice de l’époque Hillary Clinton, se sont fermement opposés à la modernisation de Plum Island. Le DHS a donc commencé à chercher un site pour déplacer le laboratoire et le transformer en une installation nationale de bio et d’agro-défense.

EE: «Alors ils ont commencé à regarder autour. Je ne pense pas qu’aucune île ait été prise en compte. Ils voulaient un endroit avec une sorte de communauté universitaire ou de ressources académiques, vous savez, une université peut-être, ou peut-être un centre de recherche existant…. Un facteur officiel dans leur recherche a été l’acceptation de la communauté. Ils avaient donc besoin et voulaient trouver un endroit où essentiellement les gens ne se plaindraient pas ou accepteraient et seraient heureux d’avoir ce laboratoire là-bas. »

WWG: Cela s’est avéré difficile. Eaves décrit comment des groupes d’opposition se sont formés pour agiter contre un nouveau laboratoire sur les risques biologiques sur un site candidat après l’autre: en Californie, dans l’Oregon, dans le Wisconsin.

EE: «Ils l’ont finalement réduit à six options. Et de ces options. Manhattan, au Kansas, était de loin la plus petite zone urbaine. Manhattan, Kansas est donc une ville d’environ 55 000 habitants… une très jolie ville universitaire au milieu des champs de blé. »

WWG: Et pas seulement les champs de blé.

EE: “Donc, oui, c’est le milieu du pays du bétail.”

EE: «Je pense que le Texas est en fait le plus grand État producteur de bétail du pays. Le Kansas est cependant dans le top 10. Tous ses voisins immédiats – vous savez, Colorado, Nebraska – ils sont tous dans le top 10. Je pense que le Kansas est le troisième plus grand…. Il y a de l’élevage partout. “

WWG: Eaves décrit comment le sénateur du Kansas, Pat Roberts, a poussé à amener le laboratoire de biodéfense dans cet État, en disant à un moment donné à la législature de l’État que ce serait l’une des plus grandes initiatives de développement économique de l’histoire de l’État. Mais alors que les politiciens locaux ont vu des emplois stables et des contrats fédéraux lucratifs, certains scientifiques se sont gratté la tête à l’idée de localiser les magasins de microbes extrêmement dangereux et contagieux si près du bétail et des gens.

EE: «Donc, c’est en ville… à côté du campus de la Kansas State University. À distance de marche des logements étudiants, il se trouve juste à côté d’un lotissement à faible revenu qui est très proche d’une maison de retraite. Peut-être un demi-mile du stade de football du Kansas State…. Donc, c’est comme au milieu des choses. “

WWG: Eaves a parlé à deux biologistes du développement à la Kansas State University qui pensaient que le plan invitait à un désastre.

EE: «Abigail Conrad a déclaré qu’elle défie la raison. Son mari, Gary, a qualifié cela de ridicule, presque criminel et vraiment stupide. »

WWG: Mais la Sécurité intérieure a assuré au Congrès que le risque de fuite de l’un quelconque de ces agents infectieux était acceptable.

EE: «Les académies nationales des sciences ont critiqué leur plan et ont constaté qu’il y avait 70% de chances d’une épidémie de fièvre aphteuse en raison d’une rupture de laboratoire sur une durée de vie de 50 ans. C’est évidemment extrêmement élevé et effrayant. Et l’une des raisons était que le plan de sécurité intérieure n’avait pas pris en compte les effets potentiels des tornades, ce qui évidemment, il y a beaucoup de tornades au Kansas. C’était en 2010.

«Ainsi, le DHS… a amélioré sa conception et a soumis à nouveau une conception. La National… Academy of Sciences a eu la chance de peser à nouveau quelques années plus tard, et cette fois le DHS… a dit «non, non, non. Le risque de… une épidémie de fièvre aphteuse résultant d’une atteinte en laboratoire ici est presque nul. »… Ils ont dit que c’était un dixième de 1%, je pense.

“Eh bien, le comité de l’Académie nationale des sciences a dit:” C’est ridicule. Ils ont dit quelque chose comme ça qui n’est pas compatible avec les systèmes industriels modernes. Mais leurs commentaires n’étaient pas contraignants, et la construction s’est donc poursuivie. »

WWG: La construction est en cours depuis 2013, et DHS indique que l’installation de 1,25 milliard de dollars est en voie d’achèvement l’an prochain.

EE: «Ce sera un bâtiment très solide et bien conçu. Les tornades ne sont probablement pas la pire chose dont vous devez vous inquiéter. La chose que la plupart des experts dans ce domaine considèrent comme un risque potentiel est vraiment le facteur humain. … Dans aucun laboratoire, vous ne pouvez vraiment éliminer complètement le facteur d’erreur humaine. … C’est pourquoi vous vous retrouvez toujours avec un certain risque. »

EE: «Eh bien, il y a juste eu beaucoup de brèches de laboratoire au fil des ans. L’Union soviétique avait un grand programme de recherche sur les armes biologiques, et ils ont eu un incident dans les années 70 à leur laboratoire de Sverdlovsk…, où ils ont accidentellement libéré une bouffée de spores d’anthrax dans le ciel. Trois cent et quelques personnes ont été tuées, je crois, mais si le vent avait soufflé dans l’autre sens, cela aurait pu être des dizaines de milliers ou peut-être plus de personnes tuées. »

WWG: Nous avons déjà entendu parler de la fuite du virus de la fièvre aphteuse du laboratoire en Angleterre. Vous vous souvenez peut-être des lettres contenant de l’anthrax envoyées aux membres du Congrès peu après le 11 septembre.

EE: «En 2008, le FBI a conclu son enquête et il a découvert que les lettres sur l’anthrax venaient de Bruce Ivins, qui était un chercheur mentalement instable à l’US AMRIID à Fort Dietrich dans le Maryland. Il était donc à l’intérieur du complexe de biosécurité américain. »

EE: «Il y en a eu quelques-uns vraiment inquiétants plus récemment. Le CDC… a découvert qu’un certain nombre de travailleurs avaient été exposés à l’anthrax vivant, car lorsque les scientifiques déplacent l’anthrax, ils sont censés le désactiver, ce qu’ils font par rayonnement. Et parfois, je suppose qu’ils ne le font pas… assurez-vous que cela a été désactivé, alors ils ont exposé un tas de travailleurs.

«En 2015, l’armée a révélé que son terrain d’essai de Dugway avait envoyé des centaines d’échantillons d’anthrax vivants à d’autres laboratoires aux États-Unis et dans d’autres pays. Ce n’est qu’une poignée d’incidents mieux connus. »

WWG: Les êtres humains font des erreurs. C’est ce que nous faisons. Et chaque nouveau laboratoire à haut confinement est l’occasion pour une erreur de laisser un dangereux pathogène se répandre à l’intérieur du pays.

EE: «Chaque fois que vous en construisez un, vous apportez un peu plus de risques. La question est donc: combien de ces laboratoires devrait-il y avoir? Et certaines personnes pensent que nous en avons trop. »

EE: «Il n’y a pas un seul organisme qui supervise tous les laboratoires à haut confinement, j’entends par là les laboratoires BSL-3 et BSL-4 aux États-Unis. Il n’y a pas d’entité unique, pas de planification. Le Government Accountability Office a fait un certain nombre de rapports à ce sujet au fil des ans et… ils ne savent même pas exactement combien il y en a. Nous pensons qu’il y a au moins 276 laboratoires à haut confinement – c’était en date d’un décompte en 2017. Mais ce n’est probablement pas le nombre complet. »

WWG: La pandémie de COVID-19 à laquelle nous sommes confrontés démontre maintenant, d’une part, la nécessité de disposer de laboratoires sécurisés capables d’étudier des agents pathogènes dangereux comme le virus du SRAS-CoV-2 pour comprendre tout ce que nous devons savoir pour arrêter sa propagation et sauver autant de vies que possible. Mais la pandémie illustre également, d’autre part, la quantité incroyable de ravages qu’un agent infectieux à propagation rapide peut causer à la société.

EE: «Je pense que cela va changer beaucoup de pensée et cela inclut que les gens soient conscients que les laboratoires effectuent des recherches à haut confinement dans leurs communautés.»

EE: «Nous avons certainement besoin de laboratoires à haut confinement. La question est: de combien avons-nous besoin? Et je pense que ce que les 20 dernières années nous montrent, c’est que la façon de réagir à une crise de biosécurité n’est pas seulement de jeter de l’argent sans planifier un problème. Il s’agit de planifier très soigneusement et délibérément ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire et comment vous allez le financer de manière cohérente. Ce n’est donc pas que nous ne devrions pas avoir ces laboratoires du tout. … Mais comment nous les avons gérés dans le passé est risqué. Et cela ne doit pas être si risqué…. Un système plus ciblé et mieux planifié avec une sorte d’autorité centrale avec surveillance nous rendrait tous plus sûrs et en meilleure santé à long terme, je pense. »

