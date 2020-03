COVID-19: le Chili signale un 10e cas; Argentine 12e et Pérou 7e

SANTIAGO DE CHILE (AP) – Le Chili a confirmé dimanche un dixième cas de nouveau coronavirus, alors qu’en Argentine le nombre d’infections est passé à 12 et au Pérou à sept.

Le dixième cas chilien est un adolescent de 14 ans qui a récemment voyagé en Italie et fait partie d’une famille qui compte trois autres membres infectés.

“À leur retour au Chili, les membres du groupe familial ont commencé à montrer des symptômes associés à une affection respiratoire, confirmés comme positifs pour COVID-19, deux adultes de 56 et 58 ans et un autre de 17 ans”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Déclaration du ministère chilien de la Santé.

Le patient chilien de 14 ans est en bonne santé et reste sous surveillance à domicile. Ce serait le troisième cas confirmé dimanche dans le pays.

Auparavant, les autorités chiliennes avaient signalé le neuvième cas, une personne de 39 ans dans la région sud de Maule qui avait été détectée en présentant une affection respiratoire légère et s’était rendue dans les établissements de santé. Il est en bonne santé et sous observation à domicile.

Plus tôt, le huitième cas chilien a été confirmé chez une personne de 83 ans qui était en contact avec un parent en visite, qui est tombée malade du COVID-19 à son retour aux États-Unis.

Ce cas a été enregistré dans la région métropolitaine, a confirmé le ministère chilien de la Santé. La personne présentait des symptômes associés à une affection respiratoire légère et est en bonne santé, admise dans un centre privé.

En Argentine, pour sa part, le ministère de la Santé a signalé dans son rapport quotidien 3 nouveaux cas, ce qui porte à 12 le nombre d’infections dans le pays, tous importés.

Il s’agit de deux cas dans la ville de Buenos Aires – une femme de 53 ans d’un voyage en Europe et une personne de 71 ans d’Italie – et un jeune homme de la province de Buenos Aires qui s’est rendu aux États-Unis et a participé dans un événement suspendu après confirmation des cas de coronavirus.

Les autorités assurent le suivi des contacts des trois nouveaux cas.

Samedi, la première personne est décédée de cette maladie en Argentine et en Amérique latine. le Ministère de la Santé de l’Argentine.

Entre-temps, la République dominicaine a indiqué qu’elle avait cinq 5 cas de COVID-19, dont trois confirmés au cours de la journée.

“Ce sont des gens qui sont allés en Italie, un citoyen dominicain qui vit en Italie qui est venu en vacances, une fille de 29 ans qui était aussi en Italie et un garçon de 12 ans d’une famille qui y a également visité “, a déclaré le ministre de la Santé publique, Rafael Sánchez Cárdenas.

Les autorités dominicaines appliquent les protocoles recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les ports et aéroports. Mais en raison de son afflux touristique énorme, la nation maintient un risque élevé de propagation locale.

Une patiente atteinte d’un coronavirus, qui se trouvait dans la municipalité dominicaine de San Francisco de Macorís, s’était échappée du centre médical où elle était isolée, mais a été localisée par les autorités de la municipalité de Villa Arriba.

De même, d’autres cas suspects auxquels les protocoles préventifs devraient être appliqués se sont enfuis, de sorte qu’ils sont recherchés par les autorités en négociation avec d’autres proches.

Au Pérou, les autorités sanitaires ont confirmé, sans donner plus de détails, un septième cas chez une personne «proche» du premier infecté du pays, un pilote de la compagnie aérienne LATAM Airlines. Quatre autres parents du pilote sont infectés, dont un garçon de 7 ans.

Le pilote, 25 ans, a pris des vacances en Espagne, en France et en République tchèque. LATAM Airlines a déclaré que le pilote était rentré à Lima le 26 février dans une autre compagnie aérienne.

Au Costa Rica, le ministère de la Santé a signalé un total de neuf cas confirmés et 34 autres cas suspects, selon la dernière mise à jour. En réponse, la Commission nationale d’urgence a émis une “alerte jaune” pour la présence de cette maladie dans le pays.

Au total, 10 pays ont au moins un cas de coronavirus en Amérique latine: République dominicaine, Paraguay, Chili, Argentine, Mexique, Brésil, Équateur, Pérou, Colombie et Costa Rica.

Selon les dernières données officielles, il y a dans le monde plus de 101 000 personnes infectées et plus de 3 400 décédés.

Les correspondants d’AP Patricia Luna à Santiago du Chili, de Franklin Briceño à Lima, de Javier Córdoba à San José et de Martín José Adamés Alcántara à Saint-Domingue ont contribué à cette note.