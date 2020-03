COVID-19 n’est pas une raison pour abandonner les femmes enceintes

La triste réalité de la pandémie de coronavirus est qu’elle a montré à quel point l’infrastructure de santé publique n’est pas préparée et sous-financée pour répondre aux besoins fondamentaux de nos citoyens. Alors que les travailleurs de la santé s’adaptent à la diminution de l’équipement de protection individuelle et aux cas exponentiels de virus, nous sommes obligés d’assister à des décisions difficiles qui auraient pu et auraient dû être évitées. L’une des conséquences de l’absence de préparation est les répercussions inattendues des nouvelles règles qui sont adoptées dans de nombreux endroits pour le travail et l’accouchement. De nombreux hôpitaux à New York, décrits comme l’épicentre de la maladie causée par le coronavirus (COVID-19) aux États-Unis, ont déjà déclaré que des doulas ou des conjoints ne pouvaient pas être présents pendant le travail ou l’accouchement à cause du virus. L’Organisation mondiale de la santé, cependant, ne recommande pas cette pratique dans ses directives COVID-19. Ces règles ne sont pas non plus conformes à d’autres recommandations récentes.

Aux États-Unis, l’accouchement est la première raison pour laquelle les gens sont admis à l’hôpital. De plus, au milieu d’une crise de santé maternelle noire, New York a été mise en évidence comme ayant un taux de morbidité maternelle pour les femmes noires qui était 12 fois plus élevé que pour les femmes blanches entre 2006 et 2010. À la lumière de ces faits, la récente la décision de certains hôpitaux de la ville devrait susciter des inquiétudes quant à la façon dont l’interdiction des doulas et des conjoints peut affecter de manière disproportionnée les populations, telles que les femmes noires, qui sont déjà vulnérables à l’incrédulité et aux mauvais traitements par le personnel hospitalier – une situation qui pourrait potentiellement empirer sans personne les défendre.

Les États-Unis accusent un retard par rapport aux autres pays qui ont accès à des équipes complètes d’accoucheuses, notamment des agents de santé communautaires, des doulas, des sages-femmes et des médecins. Une analyse récente de 50 états de l’endroit où la pratique sage-femme est pleinement intégrée dans les services de naissance a montré une augmentation des naissances vaginales par rapport aux césariennes, moins d’interventions obstétricales et moins de résultats néonatals indésirables à ces endroits. La recherche de 26 études utilisant des données de 17 pays incluant plus de 15 000 femmes a montré qu’un soutien continu au travail améliore les résultats à la naissance et diminue les interventions inutiles. Face à une pandémie mondiale, il est important de considérer les risques par rapport aux avantages des nouvelles règles hospitalières à New York, étant donné leur plus grand potentiel de provoquer l’isolement, la dépression post-partum, une diminution de la nutrition et moins de soutien à l’allaitement maternel chez les nouveau-nés. transition vers le rôle de parent au milieu de la distanciation sociale.

En tant qu’infirmière autorisée, il serait irresponsable de ma part de ne pas aborder les dangers réels et importants qui ont motivé ce changement de règle. Les prestataires cliniques sont confrontés à un manque de tests et d’équipements de base pour nous protéger et protéger les autres patients. La pénurie d’équipement de protection individuelle et le manque de personnel présentent des risques réels pour les agents de santé de première ligne et le personnel hospitalier. De plus, les discussions récentes sur le rationnement des services de santé essentiels sont éthiquement difficiles et déchirantes. Nous comprenons tous pourquoi ces décisions ont été prises. Il est toutefois important pour nous, en tant que communauté de santé publique, ainsi que les citoyens de ce pays, de déterminer les conséquences de nos choix.

Nous devons envisager d’autres moyens de fournir des soins essentiels, sûrs et de haute qualité pendant le travail et l’accouchement. Les alternatives à l’interdiction de toutes les personnes de soutien pourraient inclure: (1) Mettre en place des services de télésanté doula et des soins de lactation et prénatals en offrant aux accoucheurs un accès iPad (y compris des plans de données). (2) Offrir des bons pour des services de restauration et de livraison de repas. Et (3) investir dans les centres de naissance et d’accouchement à domicile pour étendre ou maintenir leurs services actuels.

Survivre à une pandémie nécessite un effort collectif. Garantir aux personnes les plus vulnérables de notre société le soutien dont elles ont besoin est un impératif éthique. Suggérer que les personnes qui accouchent soient isolées du soutien essentiel dont elles ont besoin lorsqu’elles amènent de nouvelles personnes dans le monde ne devrait être considéré qu’en dernier recours. De toute évidence, nous avons besoin d’autant d’esprits créatifs que possible pour développer des méthodes permettant à ces personnes d’obtenir le soutien social qu’elles méritent.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.