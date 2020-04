COVID-19 pourrait aider à résoudre les énigmes climatiques

Alors que le monde se démène pour contenir la propagation du COVID-19, de nombreuses activités économiques se sont arrêtées, entraînant une réduction marquée de la pollution atmosphérique. Et avec le ciel qui s’éclaircit, les chercheurs ont une chance sans précédent d’aider à répondre à l’une des questions ouvertes les plus épineuses de la science du climat: l’impact des aérosols atmosphériques. Ce qu’ils apprennent pourrait améliorer les prévisions de l’avenir climatique de la Terre. «Nous espérons que cette situation, aussi tragique soit-elle, puisse avoir un côté positif pour notre domaine», explique le chercheur en aérosols Nicolas Bellouin de l’Université de Reading en Angleterre.

Les aérosols sont de minuscules particules et gouttelettes qui sont émises dans l’air par une myriade de sources – de la combustion de combustibles fossiles à la pulvérisation d’engrais et même à des phénomènes naturels tels que les embruns. Ils modifient les propriétés des nuages ​​et interceptent la lumière du soleil, certains diffusant le rayonnement solaire et d’autres l’absorbant. Tous ces facteurs influencent la température mondiale, parfois de manière concurrente. Dans l’ensemble, les aérosols ont un effet de refroidissement sur le climat, compensant une partie du réchauffement causé par les gaz à effet de serre, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils l’ont fait à ce jour, ou le feront à l’avenir. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a estimé qu’un doublement des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone pourrait augmenter les températures de 1,5 à 4,5 degrés Celsius, la large plage étant en partie liée à la compréhension incomplète des scientifiques de l’influence des aérosols. “Le fait que l’effet des aérosols sur le climat, jusqu’à présent, soit si incertain nous a retenus”, explique le scientifique de l’atmosphère Trude Storelvmo de l’Université d’Oslo.

Une partie du problème lors de l’analyse du rôle des aérosols tient au fait que leurs sources ne peuvent pas simplement être désactivées pour comparer ce qui se passe avec et sans eux. Mais maintenant, la réponse à la pandémie l’a effectivement fait. Les scientifiques sautent maintenant sur l’occasion pour repérer les différences dans tout, des propriétés spécifiques des nuages ​​aux changements de températures locales avant et après la baisse des émissions d’aérosols. «Si cela continue, une prédiction sacrément sûre que je peux faire est que nous verrons beaucoup d’articles scientifiques à ce sujet dans quelques années», explique le scientifique atmosphérique Bjørn Samset du Center for International Climate Research en Norvège.

Une question à laquelle Samset, Bellouin et d’autres espèrent répondre est la fraction des aérosols dans l’atmosphère qui provient des activités humaines plutôt que des sources naturelles. Les émissions d’aérosols varient considérablement d’un endroit à l’autre, et il est normalement difficile d’évaluer leur origine sur la base de mesures satellitaires à distance ou d’instruments au sol clairsemés. La baisse actuelle pourrait cependant fournir des informations sur les niveaux de fond des aérosols naturels. Le scientifique de la Terre Drew Shindell de l’Université Duke vise à étudier les contributions relatives des différentes activités humaines. En Chine – où certains secteurs, comme le transport, ont fermé plus que d’autres, notamment la production d’électricité – le mélange d’aérosols dans l’air semble changer et pourrait aider à indiquer quelles activités produisent quels aérosols. “C’est une chose que je trouve vraiment intéressante à propos de l’arrêt”, a déclaré Shindell.

Les aérosols influencent également la formation des nuages, ce qui se produit lorsque des gouttelettes d’eau se condensent sur les particules. Là où il y a plus d’aérosols, ils peuvent créer des nuages ​​plus durables et plus réfléchissants – des processus qui affectent la température de la Terre mais qui ont été notoirement difficiles à inclure dans les modèles informatiques. Storelvmo et d’autres chercheurs visent désormais à étudier les configurations des nuages ​​en l’absence relative d’aérosols afin d’en déduire leur influence. Comparer ces données à des simulations de l’atmosphère avant et après les arrêts “serait un très bon test pour nos modèles pour voir s’ils peuvent reproduire ce qui a été observé”, dit-elle. Samset prévoit également d’étudier les nuages ​​et espère se pencher sur la question difficile de savoir comment les aérosols affectent où et combien il pleut. Pour lui, dit-il, trouver une réponse serait «le Saint Graal».

Parce que les nuages ​​sont très variables, tout ce que les scientifiques peuvent apprendre peut être limité «à moins que cela ne se poursuive – à Dieu ne plaise – pendant très longtemps», explique Shindell. Mais si des mesures généralisées de lutte contre le COVID-19 restent en place pendant plusieurs mois, des impacts climatiques à plus grande échelle pourraient être observés. Par exemple, on pense que les aérosols influencent la force et l’emplacement de la mousson annuelle d’Asie du Sud, le déplacement saisonnier des vents qui apporte de fortes pluies dans le sous-continent indien. Des centaines de millions de personnes comptent sur cette chute, de sorte que toute perturbation en 2020 pourrait avoir des conséquences profondes.

Les chercheurs peuvent également repérer des impacts directs sur les températures. À l’aide de simulations informatiques, Samset et d’autres ont précédemment découvert que d’importantes baisses hypothétiques des émissions régionales d’aérosols peuvent créer un réchauffement localisé. Mais les aérosols devraient être considérablement réduits pendant les arrêts pour que de telles pointes soient observables dans les températures régionales – et encore moins mondiales.

Dans le passé, les scientifiques les plus proches étaient parvenus à une telle expérience inattendue sur les effets des aérosols provenant des éruptions volcaniques, qui peuvent injecter d’énormes quantités de ces particules dans la haute atmosphère et provoquer un refroidissement dans le monde entier. L’échouement des vols au-dessus des États-Unis après les attentats du 11 septembre a également fait allusion à la façon dont la vapeur d’eau dans les gaz d’échappement des avions peut influencer les propriétés des nuages. Mais peu de scientifiques de l’atmosphère étaient prêts pour les vastes réductions des aérosols qui se déroulent actuellement. “Personne n’aurait rêvé de quelque chose comme ça,” dit Storelvmo. Pourtant, les chercheurs espèrent que cela pourrait aider à comprendre comment le réchauffement pourrait progresser à mesure que la société émerge des fermetures pandémiques et que les émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique évoluent au cours du 21e siècle. Comme le dit Samset, «il s’agit de comprendre le risque climatique de l’avenir.»

