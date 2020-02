Craignant l’arrivée du coronavirus dans le pays, la vente de jugulaires a grimpé en flèche et les prix ont augmenté

«Quelque chose que j’ai», «ceux que j’ai sont les derniers», «il y a tellement de demande que le prix varie», «le fournisseur m’a appelé aujourd’hui et m’a dit qu’il n’en avait plus. Les témoignages correspondent à des pharmaciens auxquels Infobae Il a consulté au hasard à différents points de la capitale fédérale et du Grand Buenos Aires. Le précieux atout en question? Les jugulaires en tissu, qui en raison de l’épidémie de coronavirus et de l’augmentation de la demande, sont passées de cinq pesos en décembre – elles sont toujours disponibles à ce prix dans certaines pharmacies – à 80, selon les régions.

Plus tôt ce mois-ci, la Société argentine d’infectologie avait l’utilisation de jugulaires pour prévenir les coronavirus est déconseillée. Dans un communiqué, ils ont rapporté que «les virus respiratoires, y compris le 2019-nCoV, ne sont pas suspendus dans l’air. Il est nécessaire pour une personne infectée par ce virus de l’éliminer par ses sécrétions et seuls ceux qui sont à proximité seront exposés. »

«L’utilisation de la jugulaire n’est recommandée que pour les personnes qui présentent des symptômes respiratoires (toux, fièvre, maux de gorge) et qui sont revenues de Chine au cours des 14 derniers jours ou qui ont été en contact avec des personnes malades qui sont revenues de Chine au cours des derniers 14 jours Nous recommandons comme mesures générales pour prévenir la transmission de cette infection et d’autres infections l’hygiène des mains et la toux ou les éternuements sur le pli de l’avant-bras », a recommandé le document.

Consulté par Infobae, le médecin infectieux Ricardo Teijeiro, membre de la Société argentine d’infectologie, a déclaré que «En Argentine, il n’y a pas de cas, donc, les ressources qui empêchent que rien ne soit gaspillé. L’utilisation de la jugulaire est beaucoup plus importante que les gens ne le pensent. »

«Quelle prévention promouvons-nous si nous n’avons pas la maladie dans le pays? Le jour où il y aura un cas spécifique, les mesures nécessaires seront prises, mais avec la jugulaire, nous ne prenons pas de mesure préventive, nous gaspillons une ressource précieuse », a souligné Teijeiro.

Comme ça et tout, Infobae Il a contacté des pharmacies dans différentes parties de la capitale fédérale et du Grand Buenos Aires, pour savoir si elles avaient des jugulaires et quel était leur prix.

Dans un endroit du quartier de Belgrano, la réponse a été positive sur le stock et ils l’ont vendu au public à 45 pesos, tandis que dans un autre, ils avaient vendu ce dernier pour 14 pesos et bien qu’ils allaient le remplacer aujourd’hui, ils ne savaient pas à quelle valeur. “Il y a tellement de demande que le prix varie”, ont-ils déclaré.

Dans plusieurs pharmacies de Microcentro, il n’y avait pas de stock, tandis qu’à Palerme, ils ont vendu cinq pièces de tissu au public pour cinq pesos.

Dans la partie sud de la Conurbano, à Temperley, ceux en tissu coûtaient 250 pesos les cinq unités, tandis que le soi-disant N95 valait 900 pesos. A propos du stock, ils ont dit que “quelque chose” qu’ils avaient, mais que le prestataire leur avait déjà dit qu’il n’en avait plus. “Ceux que j’ai sont les derniers”, ont-ils déclaré..

Dans la ville de Canning, également dans la partie sud de la province de Buenos Aires, celles de drap cotaient 80 pesos, contre 380 la N95.

“Il existe deux types de jugulairecelle de tissu traditionnel, qui, il y a un mois, coûtaient entre 10 et 15 pesos et coûtaient aujourd’hui entre 30 et 40 pesos au public. Celles-ci «se défendent» si par exemple quelqu’un va voir un garde et est proche d’une personne qui tousse ou éternue à ses côtés; il empêchera les sécrétions de muqueuses ou de salive de pénétrer par la bouche ou le nez ». Claudio Ucchino est pharmacien et directeur général du Collège des pharmaciens et biochimistes et a déclaré à Infobae que “La demande a à voir avec la psychose qui est générée.”

“Aujourd’hui, l’Argentine n’est pas en alerte, il n’y a pas de cas confirmés et le ministère de la Santé a lancé les protocoles sanitaires en fonction de la situation”, a expliqué le spécialiste, qui a souligné que “La chose la plus importante et ce que vous devez faire est des mesures d’hygiène et de nettoyage”.

Deuxièmement, il a poursuivi: «ils sont le N95, qui empêchent le passage de 95% des particules; c’est ce que les médecins utilisent dans leur travail quotidien et lorsqu’ils voient un patient suspect dans un gardien, un aéroport, etc., ils le mettent. Ce sont 300 $ pour le public et il y a un mois, ils étaient à moitié. »

«Lorsque la maladie est apparue, la demande n’a pas augmenté, ceux qui ont acheté le plus étaient des Orientaux du pays qui ont envoyé leurs familles en Chine; maintenant, avec la diffusion du sujet, la demande a augmenté », a reconnu Ucchino, qui a souligné que« sur le N95, il n’y a presque pas de stock dans les pharmacies; du tissu, il y en a un peu plus.

Au sujet de l’hypothèse que le virus arrive réellement en Argentine et que l’utilisation de jugulaire est nécessaire, il s’est aventuré: “Si les gens sortent pour acheter massivement, il n’y aura pas assez de stock.”

Pendant ce temps, Laura Raccagni, coordinatrice de l’observatoire de la Confédération argentine pharmaceutique (CoFA), relevée de Infobae les distributeurs et les pharmacies, qui sont ceux qui approvisionnent les pharmacies, et ont confirmé qu ‘”ils n’ont pas de jugulaire”. “Peut-être que les pharmacies anticipant la demande ont été stockées, c’est-à-dire qu’elles peuvent être dans les pharmacies, mais aujourd’hui les distributeurs n’ont plus et ne savent pas quand ils auront à nouveau.”

Au cours des dernières heures, deux centres de santé dans les provinces de San Juan et Santa Cruz ont activé le protocole spécial contre les coronavirus en présence de deux patients italiens nouvellement arrivés qui présentaient des symptômes de grippe.

La région a été alertée dans les dernières heures après la confirmation du premier cas de virus Sars-CoV2 au Brésil. Jusqu’à présent, aucune analyse positive n’a été enregistrée sur le territoire argentin.