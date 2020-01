Crédits UVA: le gouvernement a confirmé un nouveau plan de paiement qui comprend une augmentation plus faible et une contribution partagée entre les banques et les débiteurs

L’achèvement du gel des échéances des prêts hypothécaires UVA établi depuis août 2019 par le gouvernement précédent impliquerait une augmentation de 26% des échéances à partir de février.

Dans ce contexte, et afin d’éviter une telle augmentation brutale, à partir de ce mois et pour une nouvelle période de douze mois, le Gouvernement mettra en place un mécanisme de convergence des quotas qui implique un effort partagé entre les institutions financières et les débiteurs.

Il Banque centrale (BCRA) d’accord avec lui Ministère du développement territorial et de l’habitatquelle commande María Eugenia Bielsa, Mettre en place un mécanisme de compensation pour amortir l’augmentation à laquelle les frais des débiteurs hypothécaires UVA devraient faire face en février. Il est prévu qu’en aucun cas le quota ne dépasse 35% du revenu familial.

Pour garantir ce processus de convergence et conformément aux critères de l’effort partagé établis dans le Loi de solidarité sociale et de réactivation productive, Les institutions financières apporteront un total de 1 411 millions de dollars au cours de la même période.

Il convient de rappeler qu’en août dernier, après avoir perdu les élections primaires, le gouvernement Mauricio Macri a annoncé que les versements de prêts hypothécaires pouvant atteindre 140 000 UVA seraient gelés.

La mesure a été prorogée par le gouvernement du Alberto Fernandez, qui avait déclaré plus tôt ce mois-ci que “la question avait atteint la Cour suprême” sur les prêts hypothécaires en 2008, ce qui “soulevait le principe de l’effort partagé; c’est-à-dire: il s’est passé quelque chose que ni le créancier ni le débiteur n’avaient prévu ».

Quoi qu’il en soit, le niveau de défaut sur les prêts indexés par les UVA est de 0,5% sur un titre qui, fin novembre dernier, atteignait environ 240 milliards de pesos. Ce ne sont que 705 cas. 73% de ces prêts ont été générés dans des banques publiques, 16% dans des banques privées nationales et 11% dans des banques privées étrangères.

Comment le schéma de convergence des quotas

En considérant un prêt avec des frais de 12 000 $, l’augmentation attendue de 26% impliquerait un bond en avant pour atteindre les 15 100 $ établis par les frais contractuels pour février 2020. Dans le cadre du mécanisme de convergence, les frais passeront à 12 600 $ (+ 5%)

Si l’on considère le crédit maximum auquel les bénéficiaires du gel ont été accordés, les frais devraient passer de 24 300 $ en janvier à 30 700 $ en février (+ 26%). Avec le mécanisme de convergence, le montant à payer en février sera de 25 700 $ (+ 6%).

Bien entendu, au-delà de ces exemples, aucun détail n’a été donné sur la progression des quotas après le premier dégivrage; ce sera la voie vers la convergence du quota.

Il a également été décidé que dans le cas où les frais à payer dépasseraient 35% des revenus familiaux accrédités par les débiteurs, les institutions financières doivent établir un régime qui traite rapidement ces cas.

Du fait des politiques de crédit mises en place par le gouvernement précédent, le poids des crédits hypothécaires UVA est tombé, pour l’essentiel, sur les banques publiques. Alors que le coût du gel (690 millions de dollars de septembre 2019 à janvier 2020) a été financé à l’aide des fonds de la fiducie PROCREAR, un instrument initialement conçu pour construire des maisons.

Selon l’enquête réalisée par la Banque centrale de la République argentine, il existe actuellement un total de 105 000 débiteurs hypothécaires UVA, dont 95 000 correspondent à des prêts allant jusqu’à 120 000 UVAS et pour des logements individuels.