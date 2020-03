Créer des habitudes positives isolément est vital et nécessaire

Quel type d’activités serait le plus recommandé?L’établissement d’horaires pour chaque membre de la famille est une bonne alternative. Contrôler l’utilisation des équipements technologiques dans l’un des objectifs de ces dernières semaines. Comment garder son calme dans ce moment critique et parfois éveillé?

La propagation du coronavirus a non seulement changé la dynamique quotidienne des sociétés du monde, mais a également ouvert la possibilité de créer des habitudes positives lors de l’isolement au sein de la famille, car ce serait une excellente option pour faire face à la crise pandémique et réaliser des actions significatives. .

Encore une fois, la journaliste latine María Alejandra Bastidas, animatrice de Sin Filtros, a discuté de l’importance de créer des habitudes positives isolées du coronavirus avec la thérapeute familiale, Gigi Espalliat, qui a révélé quelques conseils pour profiter au maximum de ce moment où les enfants sont en maison.

Gigi Espalliat, thérapeute familiale, a expliqué que les parents doivent expliquer aux enfants et aux jeunes que l’isolement social, décrété pour éviter plus d’infections à coronavirus, n’est pas des vacances et qu’il est temps de renforcer les valeurs de la discipline et la responsabilité.

Comment créer des habitudes positives dans l’isolement? Une bonne question que beaucoup de mères se posent, car l’idée est de garder leurs enfants actifs pendant le processus d’accouchement.

Il dit que les mères doivent trouver des alternatives idéales pour déclencher cette stratégie.

Quel type d’activités serait le plus recommandé?

La thérapeute familiale, Gigi Espalliat, a déclaré que la première chose que les mères doivent faire est d’observer leurs enfants pour connaître leurs goûts et leurs coutumes.

L’une des habitudes positives consiste à lui apprendre, par exemple, à bien manger. À cet égard, l’expert fait valoir qu’il est nécessaire d’expliquer l’importance d’une alimentation saine en consommant des légumes, du lait ou d’autres produits riches en protéines.

D’autres habitudes positives seraient de commencer des conversions, de raconter des histoires, de faire un lit, d’organiser la chambre, de lire un livre ou une petite distraction dans l’air serait également une bonne option en prenant les mesures préventives nécessaires pour le coronavirus.

Établir des horaires pour chaque membre de la famille

Nous sommes tous à la maison en tant que mesure préventive pour éviter l’infection à coronavirus.Par conséquent, parmi les recommandations que Gigi Espalliat met en évidence, il est de planifier un programme d’activités à la maison.

Après avoir appliqué ce type d’habitudes positives, vous contribuez à maintenir à jour les responsabilités de chaque membre de la famille, afin de ne pas favoriser le handicap et la réticence à remplir ses fonctions.

Maîtriser l’utilisation des équipements technologiques

Les enfants, les adolescents et les jeunes ne peuvent pas vivre sans l’équipement technologique qui, d’une certaine manière, est utile, mais en même temps ils se transforment en une dépendance difficile à remplacer.

Parmi les habitudes positives à mettre en place, de temps en temps, au milieu de ce panorama, il y a la maîtrise de l’utilisation des équipements technologiques dans les foyers, afin de ne pas échapper aux responsabilités.

“Ils ne devraient pas permettre aux garçons de passer de nombreuses heures à utiliser l’équipement technologique”, a averti l’expert.

Comment garder son calme dans ce moment critique et parfois désespéré?

Être enfermé pendant longtemps génère de l’anxiété, de la peur et du désespoir.

Contrer cet état d’esprit, c’est rester calme et cette action est incorporée dans la liste des habitudes positives pour affronter les jours d’isolement à la maison, explique Gigi Espalliat, lors de son entretien avec l’animatrice de Sin Filtros, María Alejandra Bastidas.

“La première chose que vous devez faire lorsque vous atteignez un point de désespoir est de respirer profondément à travers le diaphragme, cela vous aidera à libérer le stress qui a été accumulé par l’isolement social”, a déclaré l’expert.

Le thérapeute familial a révélé que ce type de pratique injectera du contrôle et surtout du calme en période de difficulté.

Vous avez déjà suffisamment d’heures pour stimuler votre famille et créer des habitudes positives au milieu d’un panorama pandémique mondial qui vous oblige à vous isoler pendant plusieurs semaines. Maman, mets-toi au travail!

