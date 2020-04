Créons un corps scientifique d’élite pour donner des conseils sur les catastrophes mondiales

La pandémie de COVID-19 a placé les scientifiques au premier plan des conférences de presse, les mettant temporairement sous les projecteurs. Nous espérons que cette course à la recherche d’un remède sera un signal d’alarme, aussi dramatique que la course à la lune il y a un demi-siècle – inspirant notre société et notre système politique à mieux reconnaître la valeur de la science comme bouclier contre les catastrophes mondiales.

Nous devons trouver un meilleur moyen d’exploiter le pouvoir de la science pour assurer la sécurité de notre monde. Non seulement la science nous aidera à vaincre le coronavirus mortel, mais elle contribuera également à lutter contre d’autres menaces majeures comme le changement climatique et la résistance aux antibiotiques. La science est vitale pour notre prospérité et notre santé futures; cela a toujours été et sera toujours.

Peu importe nos efforts, des «inconnues connues» comme les pandémies continueront de frapper notre monde. Pour les déjouer, nous devons intensifier nos efforts scientifiques avant d’affronter un autre nouveau virus, une sécheresse à grande échelle ou un tremblement de terre particulièrement dévastateur, ou même un impact d’astéroïde. Si un météore similaire à celui qui a frappé les régions inhabitées près de Chelyabinsk en 2013 ou à Tunguska en 1908 a frappé New York, il pourrait causer un nombre de morts et des dommages économiques plus importants que COVID-19. Ou considérez l’impact d’une goutte de gaz chauds du soleil, une soi-disant éjection de masse coronale, du type qui a manqué la Terre en 2012. Un tel événement pourrait fermer les systèmes de communication, désactiver les satellites et endommager les réseaux électriques.

Sommes-nous préparés à ces risques rares mais réels? La réponse mondiale à COVID-19 a clairement été une expérience d’apprentissage. La pandémie est un événement qui n’a lieu qu’une fois au cours du siècle et qui n’a pas été vécu du vivant de nos politiciens et scientifiques les plus âgés. À l’heure actuelle, il est tout à fait clair qu’une préparation scientifique appropriée à de telles catastrophes naturelles est essentielle pour sauver des millions de vies et des milliards de dollars dans l’économie mondiale. Nous devons être prêts à aborder adéquatement les inconnues connues afin qu’elles soient mieux comprises avant qu’elles ne nous nuisent.

En explorant ce à quoi la préparation scientifique devrait ressembler, nous pourrions chercher l’inspiration dans la façon dont les plans militaires pour les «inconnues connues». Les approches comprennent la mise en œuvre de différents scénarios pour planifier à l’avance des futurs que nous ne souhaitons pas, mais pour lesquels nous devons nous préparer. Les réservistes ont une formation spécialisée, un accès à des ressources communes et un soutien institutionnel. C’est une construction qui est utilisée dans le monde entier pour garantir qu’un pays est préparé à l’inattendu, dispose d’une infrastructure de protection, utilisera un plan d’urgence pour une réponse appropriée et pourra répondre de manière flexible aux pics de demande.

Nous pensons que le moment est venu de créer un nouvel organisme scientifique, les Réserves de préparation scientifique, composé de scientifiques et d’organisations qui choisissent volontairement d’y participer. Ils réuniraient les meilleurs des secteurs public et privé, reconnaissant que la capacité scientifique de tout pays membre est répartie entre le gouvernement, le monde universitaire, les fondations et l’industrie. La crise COVID-19 a conduit à des exemples inspirants de coalitions dans la communauté de la recherche et du développement, mais celles-ci ont été créées sans le bénéfice d’une planification préalable. Les crises et les urgences exigent des mécanismes alternatifs de leadership, de financement et de coordination entre les institutions.

Grâce à une planification pendant les moments de tranquillité, les réserves scientifiques seraient prêtes et capables de mobiliser les ressources appropriées lorsque les urgences arriveront. La dimension internationale est également cruciale, car les chercheurs de diverses disciplines et nations pourraient repérer, préparer et réagir aux menaces, en partageant des informations en temps réel et en fournissant un mécanisme de coordination mondial pour réunir rapidement l’expertise et les ressources scientifiques.

Cela, et un meilleur investissement dans la recherche fondamentale, seront inévitablement payants à long terme. Il n’y a pas de meilleure voie pour la coopération internationale que la science, qui est un jeu à somme infinie plutôt qu’à somme nulle. Nos principaux risques sont mondiaux et devraient donc être notre réponse coopérative. Laissez la pandémie COVID-19 servir de moment d’atterrissage sur la lune. Si l’humanité a jamais eu besoin d’un réveil pour reconnaître la valeur de la préparation scientifique et de la collaboration, cette pandémie l’est certainement.