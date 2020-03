Crier “Merci héros!” et sous les applaudissements, les Italiens reçoivent des médecins cubains (VIDEO)

Twitter: @italiacubaroma

Une brigade de plus de 50 Arrivée de médecins et d’infirmières cubains ce samedi à la Lombardie, en Italie, la ville la plus touchée par la pandémie de coronavirus dans le pays européen.

L’équipe de médecins est arrivée au Aéroport de Milan Malpensa, selon l’ambassadeur de Cuba en Italie, José Carlos Rodríguez Ruiz.

En traversant les couloirs du terminal, les spécialistes étaient reçu avec les applaudissements des citoyens italiens qui les ont également jetés vivants: “Merci héros!”.

Des médecins caribéens expérimentés dans des épidémies comme Ebola, sont venus soutenir leurs collègues italiens qui travaillent dans des conditions extrêmes et des hôpitaux débordants avant l’augmentation rapide du nombre de cas graves.

Cette brigade rejoindra à une douzaine de médecins chinois qui sont déjà dans la région et seront affectés à un nouvel hôpital de campagne à Bergame, la province avec le plus grand nombre de patients.

Il convient de mentionner que l’Italie est le pays le plus durement touché par l’épidémie, elle a déjà 4825 décès dus au coronavirus, 793 seulement au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait la nation avec le plus grand nombre de décès, même au-dessus de la Chine.

