Crime au Texas. Des couteaux hispaniques tuent une famille à Laredo

Meurtre multiple: Samuel Enrique López a été arrêté à Laredo, au Texas, comme étant prétendument responsable d’avoir poignardé à mort une famille de quatre personnes. Parmi les victimes figurent la mère de famille et une fille de 18 ans, un adolescent de 13 ans et un garçon de 2 ans. L’adolescente était la petite amie du meurtrier présumé. López est accusé de meurtre qualifié et selon le Code pénal du Texas, il s’agit du seul crime passible de la peine de mort.

López, 20 ans, est déjà détenu dans la prison du comté de Webb après avoir été arrêté par des agents de la division des homicides du département de police de Laredo (LPD) pour meurtre qualifié.

Le crime dont López est accusé a choqué la communauté hispanique du Texas puisque toutes les victimes étaient membres de la même famille.

Les victimes sont Zayra Marlene Fuentes, 38 ans, et ses enfants Lesly Hernández, 18 ans, Pedro Cruz, 13 ans, et Julián Saracho Jr., 2 ans. La jeune Lesly était la petite amie de son assassin présumé.

Selon les pièces du dossier, consultées par Monde hispaniqueLe jeudi 16 avril 2020, le centre d’urgence LPD a reçu un appel pour se présenter au palais de justice 4500 Vanessita, au sud-est de la région métropolitaine de Laredo, et à quelques pâtés de maisons de la frontière avec le Mexique, presque au coin de la Chemin Materson.

Le rapport LPD précise que les policiers sont arrivés à la maison à 6h30 dans l’après-midi et ont trouvé des signes de violence et de sang sur les lieux, mais que les membres de la famille qui vivaient dans la maison n’étaient pas là.

Une alerte a été immédiatement lancée pour rechercher des résidents du domicile présumant qu’ils étaient en danger.

Un patrouilleur LPD qui est allé visiter le quartier a rapporté qu’il avait aperçu une des victimes possibles sur un terrain vacant à proximité.

Lorsque les officiers de la Division d’homicide LPD sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les corps de trois membres de la famille assassinés et cachés dans les sous-bois.

Les trois corps portaient des signes d’avoir été tués avec des coups de couteau et des violences profondes.

Certains documents de l’affaire contenant les détails du meurtre ne sont pas disponibles pour consultation publique.

Cependant, dans certains documents, il est révélé que López était venue chez son ex-petite amie pour la confronter parce qu’elle avait mis fin à la relation.

La dispute avec la fille a grandi et le jeune homme a poignardé la famille.

Sur un autre site, à un kilomètre et demi, les policiers ont trouvé le corps assassiné du garçon de 2 ans, profondément blessé au couteau et à l’intérieur d’un sac en plastique.

Après avoir découvert les corps, les agents ont décidé d’enquêter sur ce que les victimes avaient fait jeudi après-midi avant que le crime ne soit signalé.

Des agents de la Division d’homicide LPD ont collecté toutes les vidéos des caméras de sécurité des maisons voisines de la rue Vanessita Court et ont interrogé les voisins choqués.

Grâce aux vidéos fournies par les voisins, les agents du LPD ont pu identifier la voiture de l’auteur présumé et ses mouvements entrant et sortant de la maison et se rendant sur les terrains vacants où les corps ont été retrouvés.