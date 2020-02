Criminalité entre filles de Fatima. Ils révèlent des vidéos du moment de la détention

Giovana “N” et Mario “N” ont été arrêtés pour le délit de corruption Des ordonnances d’arrestation sont attendues à son encontre pour l’enlèvement et le féminicide de Fatima Les féminicides présumés se sont réfugiés au quatrième rang des travaux noirs

Criminalité entre filles de Fatima. Après l’annonce de l’arrestation, mercredi soir, des présumés kidnappeurs et féminicides de Fatima – de moins de 7 ans -, identifiés comme Giovana “N” et Mario “N”, qui ont été appréhendés dans une maison de la communauté de La Palma, municipalité d’Isidro Fabela de l’État de Mexico, la vidéo de sa détention et plus de détails sur l’endroit où ils se trouvaient ont été divulgués, a rapporté Radio Formula.

Quelques jours avant son arrestation, le bureau du procureur général (FGJ), le secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico et la police d’enquête ont fait des visites qui ont permis de recueillir des images vidéo où Fatima apparaît en compagnie de Giovana «N “; En outre, ils ont tracé un itinéraire du passage de la mineure et de son kidnappeur et identifié le véhicule dans lequel ils étaient montés.

Radio Formula indique que par la suite, après l’identification de Giovana «N» et Mario «N», la SSC a réussi à établir que le domicile de la personne actuellement détenue est situé dans le quartier de San Felipe, hôtel de ville de Xochimilco.

Le mardi 18 février, le personnel de la SSC et du FGJ a effectué une perquisition à cette adresse, où ils ont trouvé un pull et des pantoufles similaires à ceux portés par le kidnappeur de Fatima le jour de l’incident, ainsi que plusieurs sangles en plastique noir, similaires à ceux qui ont servi à immobiliser la fille.

“Avec ces informations, la collaboration des autorités de cette entité fédérative a été demandée, et les accusés ont finalement été arrêtés”, a déclaré Omar García Harfuch, secrétaire à la Sécurité des citoyens de Mexico, lors d’une conférence de presse.

Enfin, hier soir, grâce aux travaux d’ébénisterie et de terrain, l’emplacement de la maison où Giovana «N» et Mario «N» étaient cachés, dans la ville de La Palma, municipalité d’Isidro Fabela, qui plus Cela a été confirmé par la suite par une plainte d’un citoyen qui est entrée au FGJ-CDMX.

VOIR LA VIDEO ICI

“Les détenus ont été présentés dans les locaux du parquet d’Atizapán, dans l’État de Mexico, et seront ensuite transférés à Mexico pour poursuivre leur procédure pénale”, a indiqué García Harfuch.

Les féministes présumées de Fatima se sont réfugiées au quatrième rang dans le travail noir

Criminalité entre filles de Fatima. Les féministes présumées de Fatima se sont réfugiées dans une petite pièce en travail noir, sans mobilier et sans lit, dans la municipalité d’Isidro Fabela, louée par la tante de Mario Alberto qui, vraisemblablement, a violé l’enfant.

Des vidéos détenues par El Universal montrent comment Gladys Giovana et Mario Alberto vivaient avec leurs enfants. Dans l’un des matériaux, il y a un mur avec des empreintes de pas d’enfants marquées avec de la peinture noire et qu’une grande fissure sur ce mur a été recouverte pour empêcher la filtration de l’air gelé.

Les agents qui sont entrés sur le site ont également enregistré différents objets sur le sol: des cartons de lait, des assiettes en plastique, une couverture avec laquelle ils se couvraient la nuit et utilisaient du papier toilette. Marquée par la pauvreté dans la pièce, une table ronde en plastique et une table pour hacher les aliments. En dessous, les enfants du couple ont oublié différents jouets, la plupart sont de petits chariots.

À la périphérie de la pièce, il y avait un tinaco et une autre petite salle de bain, où un trou était utilisé comme toilette. Certains murs sont brûlés, apparemment parce qu’ils ont été utilisés pour générer de la chaleur (avec des informations d’Agencia El Universal).