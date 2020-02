Crise au Venezuela: 9,3 millions de personnes n’ont pas accès à la nourriture en raison de l’hyperinflation

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en garde ce mardi de que 9,3 millions de Vénézuéliens n’ont pas accès à la nourriture, même si les produits pourraient devenir disponibles dans le pays, en raison de l’hyperinflation, ce qu’on appelle “Insécurité alimentaire” modérée ou sévère

L’étude a été réalisée par cette agence dépend de Nations Unies à l’invitation du propre régime de Nicolás Maduro. Dans ce sens, PAM a certifié que il a dit “en toute indépendance” concevoir et mener à bien “Sans aucun obstacle ni obstruction” cette enquête dans tout le pays

Les résultats, partagés avec la dictature du Venezuela, ils ont montré que une personne sur trois dans le pays a du mal à apporter de la nourriture chez elle et ont également révélé que un grand nombre de citoyens ne mangent que des céréales, des racines ou des tubercules tous les jours, depuis l’hyperinflation ne permet pas de faire face avec votre salaire actuel Les prix des produits les plus basiques.

L’enquête du PAM, fondée sur 8 375 questionnaires, a également indiqué que Quatre ménages sur dix doivent faire face à des coupures dans les services d’électricité et d’eau. Les États les plus touchés par ce problème sont Delta Amacuro (nord-est), Amazonas (sud) et Falcón (nord).

“Le PAM espère poursuivre le dialogue avec le Venezuela et avoir des conversations qui porteront sur la manière d’apporter de l’aide à ceux qui n’ont pas de nourriture garantie”, a indiqué l’agence dans un communiqué.

TRAVAILLER DANS LE CHANGEMENT DE NOURRITURE

L’enquête a montré qu’un 74% des familles ont dû adopter des «stratégies de survie», comme celle de travailler en échange de nourriture, quelque chose qui a commencé à faire 33 pour cent des répondants. Autre 60 pour cent ont dû couper les portions, tandis que 20 ont dû vendre des marchandises à manger.

La consommation de viande, poisson, œufs, légumes et fruits est inférieure à trois fois par semaine. Le problème, selon les personnes interrogées, n’est pas la pénurie de ces produits, mais la difficulté de les obtenir en raison de leurs prix élevés par rapport aux salaires.

Cette situation a causé plus de 4,5 millions de personnes ont quitté le pays pendant les dernières années. L’immigration, bien qu’il permette aux familles de dépendre des envois de fonds, a entraîné une perte “inquiétante” de capital humain et social, puisque le nombre de professeurs, médecins, scientifiques et autres travailleurs qualifiés a considérablement diminué, indique le document.

En plus du manque de nourriture, l’enquête a également étudié les coupures dans les services d’électricité et d’eau et a conclu que quatre maisons sur dix subissent des pannes de courant quotidiennestandis que le 72 pour cent avaient un approvisionnement en gaz irrégulier.

Un 40 pour cent des ménages ont des interruptions constantes du service d’eau, Pour ce que ont dû recourir à la consommation d’eau en bouteille ou camions-citernes. De plus, le 25% des ménages n’ont pas un accès stable à l’eau potable.

(Avec des informations d’Europa Press)