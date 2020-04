Crise de Coronaviorus: le plan de l’Italie pour supprimer les restrictions

Le gouvernement italien a entamé les préparatifs deun plan en cinq points pour rouvrir le pays, de manière progressive et maîtrisée, lorsque l’épidémie decoronavirus, comme l’a expliqué ce dimanche le ministre de la Santé, Roberto Speranza.

Les autorités médicales italiennes déclarent depuis un certain temps une certaine stabilisation du nombre de personnes touchées dans tout le pays – près de 125 000 infections et 15 000 décès – et elles comptent relancer l’économie nationale dans les meilleurs délais.

Les grandes lignes de ce plan consistentdans le maintien de la distanciation sociale actuelle, unaugmentation des traitements à domiciles réduire le fardeau imposé aux hôpitaux par les hôpitaux et lesaugmentation exponentielle des preuvesà la population.

Cette augmentation des tests devrait révéler “combien d’Italiens ont été infectés, s’ils sont immunisés et comment sont-ils immunisés, combien et dans quels domaines peuvent-ils retrouver une vie normale “, selon le ministre, dans une interview accordée à” La Repubblica “.

Le ministre a également annoncé que les hôpitaux italiens ouvriraient des sections spécialisées dans le traitement de la maladie et a annoncé le développement d’une application de téléphonie mobile pour suivre les personnes infectées et fournir une aide à distance.

Le ministre a toutefois appelé à la prudence. “Il n’y aura pas un seul jour où nous pourrons dire “c’est fini”“et a reconnu qu’il serait” irresponsable “de sa part de promettre une date de retour à la normale.

“Vous devez vivre avec ce virus“a déclaré le ministre, qui a rappelé que la crise ne prendra fin que lorsque les chercheurs parviendront à développer un vaccin contre la maladie.

