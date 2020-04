Crise de coronavirus | L’Italie enregistre le plus faible nombre d’infections depuis le début de la crise

Italieconfirme qu’en dépit de l’ampleur des chiffres de la pandémie de coronavirus,ralentir le rythme des infections quotidienneset celle des morts. Le pays a enregistré le plus faible nombre d’infections depuis le début de la crise hier, avec 3 039 cas de coronavirus de plus (moins que les 3 599 la veille) et 604 décès (également moins que les 636 lundi). Les 1 555 s soignés le dernier jour sont également un record.

Le pays accumule135 586 cas de la maladie: 94 067 actuellement,24 392 guéris et 17 127 décédés. L’Italie est en retard sur l’Espagne en termes de nombre d’infections mais la dépasse en nombre de décès, mais les chiffres publiés mardi révèlent une meilleure évolution de la pandémie ces derniers jours. En Espagne, le rapport quotidien fait état de 743 nouveaux décès et 5 478 nouvelles infections.

Mais la lumière pour que le premier pays se cantonne après la Chine est encore loin, avertissent les experts. La fin de l’enfermement de l’Italie et le retour à la normalité, qui ne sera plus comme avant, seront très longs. Peut-être un an ou plus. Il est temps que les scientifiques, les spécialistes et les politiques descendent à ce stade de la soi-disant “phase 2”. Une étape qui dépend beaucoup du momentun vaccin contre le coronavirus.

“Il est faux d’imaginer que la phase 2 constitue un retour à la normalité”, explique Enrico Bucci, professeur de biologie aux États-Unis. “Si nous recommençons sans précaution, il est possible qu’un nouvel objectif explose”, explique Vittorio Demicheli, épidémiologiste et membre de la cellule de crise de Lombardie (Milan), la région la plus touchée par Covid-19.

Roberto Speranza, ministre de la Santé, a souligné ce dimanche, coïncidant avec la diminution du nombre d’infections:“Nous devons dire la vérité, la situation est toujours dramatique, l’urgence n’est pas finie, des mois difficiles nous attendent. “Selon Speranza,” l’objectif est de créer les conditions pour vivre avec ce virus, c’est le bon verbe, pour vivre ensemble “.

À partir de mai

À l’heure actuelle, les autorités italiennes de toutes sortes conçoivent à l’unanimité l’éventuelle «phase 2» comme un parcours d’au moins trois étapes, à partir de mai.Certains indiquent exactement le jour 4 comme «date cruciale»pour déterminer ce qui va suivre. D’autres font allusion à des dates entre le 4 et le 16 mai: ce sont les dates où la courbe des nouvelles infections devrait toucher et rester à zéro, selon des calculs mathématiques, pas seulement italiens, effectués depuis le début de la pandémie.

“Nous ne recommencerons pas tous ensemble, il y aura des dates d’ouverture différentes selon les régions, les provinces, les communes et peut-être les quartiers”, explique Giovanni Cagnoli, expert en stratégie d’entreprise. Leurs prévisions coïncident avec les étapes sur lesquelles les autorités travaillent.

Dans le premier, au milieu du mois d’avril, certaines activités seraient rouverteséconomique lié au circuit alimentaire, pharmaceutique et mécanique, ainsi qu’aux commerces liés au temps libre et aux fournitures de bureau. Les bars et restaurants n’ouvriraient pas.

Un infecté, un guéri

À partir de mai – deuxième étape – la possibilité d’ouvrir, sous certaines conditions, une sortie dans la rue pour les citoyens peut être entrevue: tout dépendra de la question de savoir si une nouvelle guérison a lieu pour chaque nouvelle personne infectée, ce qui est considéré comme décisif. Le retour partiel dans la rue sera en tout cas accompagné demesures “sans agglomération”dans les rues, les places, les parcs ou les entrées des magasins.

L’ouverture de salons de coiffure et de soins corporels ou spa “est très loin”, à moins que “des mesures de sécurité ne soient prises, comme la défense de la santé des travailleurs” et une diminution du nombre de clients.

La troisième étape, prévue pour une journée que personne n’ose fixer, se réfère à des activités dans lesquelles “il est difficile d’empêcher le contact entre les personnes”, comme les gymnases, les sports, les discothèques, les bars de jour et de nuit, etc.

Selon de nombreux scientifiques et politiciens, la clé pour entreprendre la phase 2 semble être la traçabilité informatique des citoyens infectés et sans symptômes, mais avec la capacité d’infecter.“Il ne peut pas y avoir de phase 2 si un suivi efficace n’est pas organisé avantterritoire épidémiologique “, explique le biologiste Bucci.

À ce sujet, le gouvernement italien doit décider quel pourrait être le meilleur des 170 projets soumis pour le suivi de la population, car selon Antonello Soro, de l’autorité italienne de protection des données, en plus d’être efficace, le système choisi il doit préserver l’intimité des citoyens, c’est-à-dire être “anonyme” et surtout “provisoire jusqu’à la fin de la pandémie”.

