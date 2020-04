Crise de coronavirus | L’Italie réduit le nombre de morts et tire sur les guéris

La partie quotidienne de l’évolution de l’épidémie en Italie montre qu’elle est toujours sous contrôle. Le pays reste dans letendance à la baisse du nombre de victimes,dans la stabilisation des infections et améliore le nombre de guéris quotidiennement. Les victimes des dernières 24 heures sont 542 (moins que les 604 de la veille) tandis que les cicatrisées atteignent le record de 2099 en une journée.

Le principal endroit en Italie où les infections augmentent sont lesmaisons de repos (RSA)Pour cette raison, plusieurs parquets italiens ont ouvert mercredi de nombreux résumés sur un phénomène qui provoque le rejet et le rejet de la population.

La Protection civile, qui fournit quotidiennement des chiffres officiels sur le virus, a refusé jusqu’à ce mercredi de fournir des données sur la mort des personnes âgées,se limiter à distinguer entre ceux qui meurent “des” coronavirus, de ceux qui meurent “avec” un coronavirus.

Les deux circonstances ne clarifient pas les mesures prises dans ces résidences, qui seraient en réalité nulles, selon le personnel qui y est employé et les épidémiologistes du pays. Au contraire, lorsque les unités de soins intensifs de la région de Lombardie (Milan) étaient saturées, elles ont emmené les infectés dans les mêmes locaux que les personnes âgées sans imposer aucune mesure préventive pour les résidents et le personnel de santé en bonne santé.

La “phase 2”

Alors que,la préparation de la soi-disant “phase 2” se poursuit de la part du gouvernement, faisant référence aux premières mesures de sortie de la fermeture du pays, décrétées le 10 mars. “L’Italie ne tient pas longtemps”, a déclaré Giuseppe Conte, président du gouvernement, qui a demandé au comité scientifique qui l’assiste dans cette période de préparer un chronoprogramme pour la “réouverture” progressive du pays.

La gestion de l’épidémie de coronavirus en Italie continue d’augmenter la popularité du Premier ministre,Giuseppe Conte, qui a désormais la confiance de 57% des Italiens, bien au-dessus des autres dirigeants politiques, selon le dernier sondage d’opinion.

La confiance en Conte, à la tête du gouvernement de coalition entre le mouvement anti-cinq étoiles et le Parti démocrate (PD) de centre-gauche, augmente de jour en jour et est passée à 57% contre 54% il y a une semaine et 51 % du 24 mars, selon le dernier sondage de l’Institut Ixe publié mardi soir, rapporte Efe.

Depuis la découverte des deux premiers cas de coronavirus en Italie fin janvier – les cas importés de deux touristes chinois tombés malades à Rome –Conte prend les rênes de la lutte contre l’épidémie et déclare le 31 janvier l’état d’urgencedans le pays.

Depuis lors, et surtout après la détection du premier cas local le 20 février à Codogno, une ville de Lombardie, le Premier ministre a adopté des mesures de plus en plus strictes d’isolement social et de blocus économique par décrets-grèves pour lutter contre ce Il s’est qualifié de pire défi depuis la Seconde Guerre mondiale.

Premier ministreL’Italien a également été ferme en exigeant l’émission d’euro-obligations de l’UE, dette mutualisée, compte tenu de la gravité de la crise créée par Covid-19, et a partagé un front commun avec l’Espagne à cet égard.

