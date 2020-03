crise des coronavirus au Texas Suppression de centaines d’emplois en raison du virus

Alerte Coronavirus: Tenaris, une société d’hydrocarbures, a annoncé qu’elle devra supprimer des centaines d’employés pour faire face à la crise économique en raison de la baisse des prix du pétrole dans le monde. Les employés qui subiront la perte de leur emploi se trouvent dans les usines de Tenaris au Texas, en Ohio, en Arkansas et en Pennsylvanie et ont déjà été informés par l’entreprise, beaucoup sont hispaniques. Au Texas, à l’usine de Baytown, juste à l’est de Houston, 223 employés devront quitter leur emploi d’ici le 17 avril et demander au gouvernement une aide au chômage.

Texas. La société Tenaris a annoncé le licenciement de centaines d’employés pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

Dans une déclaration, Luca Zanotti, président de Tenaris aux États-Unis, a expliqué que l’entreprise licencierait 900 employés de ses usines du Texas, de Pennsylvanie, de l’Ohio et de l’Arkansas comme mesure pour atténuer la crise qui sera provoquée par la pandémie de coronavirus et que elle a indirectement provoqué une chute brutale des prix du pétrole.

“Ce sont des temps extraordinaires pour notre secteur qui nous obligent à mettre en œuvre des mesures difficiles à court terme pour soutenir temporairement nos opérations afin de maintenir une position solide à long terme pour servir nos clients”, a déclaré le président de Tenaris, Luca Zanotti, au déclaration de la société et à partir de laquelle Monde hispanique en avoir une copie.

Selon Tenaris, les opérations de ses usines dans les villes de Koppel et d’Ambridge, en Pennsylvanie, suspendront leurs opérations le 31 mars 2020, première étape d’une série d’annulations en cascade.

Vendredi 17 avril 2020, les usines de Broofield, Ohio, Hickman, Arkansas et Baytown, Texas, cesseront également de fonctionner.

Au total, ce sont 900 salariés qui ont déjà été prévenus de leur licenciement, non pas faute de capacité de travail, mais dans le cadre d’une coupure pour faire face à la crise que devra affronter la société des hydrocarbures.

L’usine de Tenaris à Baytown, à l’est de la région métropolitaine de Houston, regorge d’employés hispaniques qui ne voient pas avec certitude leur avenir.

José Antonio H. est un immigrant hondurien qui travaille dans cette usine de Tenaris à Baytown et accepte de parler à MundoHispánico à condition de ne pas révéler son nom complet car l’homme assure qu’il n’a pas eu le courage de le dire à ses enfants jusqu’à présent.

“Eh bien, c’est très difficile parce que j’ai trois petits enfants et je ne sais pas ce que je vais faire … on ne veut pas leur dire pour ne pas les inquiéter, mais je vais devoir leur dire quand je serai sans emploi.” Ils vont nous donner l’indemnisation de la loi, mais alors que faisons-nous? Parce que supporter cela n’est que pour un moment », explique José Antonio, dans une courte interview téléphonique depuis son domicile à Channel View, au Texas, en réfléchissant à la situation qui lui vient en tant que chef de famille de cinq membres.

La Texas Workforce Commission, l’agence gouvernementale chargée de verser un montant à ceux qui perdent leur emploi en raison de réductions de personnel, a informé le Monde hispanique que Tenaris a envoyé une demande au gouvernement de l’État pour couvrir les salaires de 223 de son usine de Baytown pendant qu’ils sont au chômage.

Kevin Schnurbusch, directeur du département des ressources humaines de Tenaris aux États-Unis, a expliqué que «le conflit international imprévu sur le prix du pétrole et la chute soudaine et drastique des prix des hydrocarbures, ainsi que la pandémie de coronavirus et son impact sur le marché ils nécessitent une action immédiate de notre part », a-t-il assuré.