Cristiano Rattazzi: “Niki Lauda m’a accordé une Formule 1, mais Ferrari ne m’a pas laissé gérer”

Il est arrivé et est parti en hélicoptère, comme les grandes stars de la Formule 1. “Il n’a pas beaucoup de temps car il doit aller voir l’Open d’Argentine”, raconte-t-il. Infobae Attaché de presse de Fiat. Il a attendu quelques minutes dans le VIP de la marque à l’Autodromo de Buenos Aires Oscar et Juan Gálvez. Jusqu’à ce que Cristiano Rattazzi Il est apparu avec son sourire qui semble indélébile. Le président de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Argentine, venait de terminer son activité avec la monomarque Competizione où il court et fait partie du Super TC 2000. Il y a le vice de sa grande passion qu’est l’automobile, ce sport qu’il a commencé à pratiquer il y a 53 ans, bien qu’avant de venir au monde, il était lié à la voiture.

Il est né le 25 septembre 1948 à Buenos Aires. Enfant, il vivait dans la rue 3 de Febrero dans le quartier de Belgrano à Buenos Aires. En Italie, la famille de sa mère était propriétaire de Fiat où sa mère Susanna Agnelli, infirmière de l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, a dirigé l’usine pendant de nombreuses années.

Jeune chrétien, il se rendait à Balcarce, le pays de Juan Manuel Fangio. Ses parents avaient un terrain très proche de celui de la famille de Juan Manuel Bordeu, le pilote parrainé par Chueco et champion de TC en 1966 avec Chevrolet (le dernier d’un petit). «Bordeu allait jouer au polo sur notre terrain. Nous étions très proches », se souvient-il.

A cette époque, Rattazzi était étudiant en économie et commerce à l’Université Luigi Bocconi de Milan. Il est venu au pays en vacances depuis qu’il a été installé en Italie où sa famille a déménagé vers 1959. Il a vécu à Rome et parfois à Milan “en fonction de l’époque et de la façon dont je faisais en studio”, précise-t-il. Bientôt, il a commencé à pratiquer la passion de la vitesse et est tombé amoureux à jamais des voitures de course.

Des débuts aux tombes. «Quand j’avais 18 ans, ils m’ont donné l’inscription. Mais en Italie, pour courir, il fallait un an de conduite dans la rue. J’ai eu 19 ans et j’ai commencé à concourir dans une catégorie de Fiat 500 (c’était très populaire en Italie à l’époque). J’ai fait mes débuts à l’Autodrome de Vallelunga. Ils étaient sympas et on pouvait plier fort, mais sur les lignes droites ils ne parcouraient pas plus de 140 kilomètres à l’heure … C’était très peu. Dans le milieu automobile, je l’ai rencontré Luca Cordero di Montezemolo et je lui ai dit de courir ensemble. Nous avons dit «courons en rallye». C’est ainsi que nous nous sommes inscrits pour participer au Rallye des 1 000 lacs en Finlande. Je pensais que c’était un joli nom et nous y sommes allés, mais je ne savais pas que c’était le rallye le plus difficile au monde. Nous sommes partis d’Italie avec notre tramway, une Fiat 125 Special. En course, nous avons renversé, mais ce fut une bonne expérience. »

Continuité «Nous avons fait le rallye de San Remo avec une Fiat 124 prête, mais nous avons essayé la 125 Special, qui était solide. Nous avons terminé premier parmi tous les Fiat et derrière trois Lancia et deux Porsche. Ils nous ont ensuite intégrés en tant que pilotes officiels du championnat. Là, j’ai couru avec les équipes Fiat ou Lancia et j’ai également alterné mon activité avec la catégorie piste de la Fiat 500. En 1971, je suis venu ici et j’ai commencé à courir dans le tourisme national en rallye. J’ai fait mes débuts à La Vuelta de La Manzana (N. de la R: l’un des événements les plus importants du rallye en Argentine) avec un coupé Fiat 1600 ».

Les 84 heures du Nürburgring (1969). «Comme Fiat a décidé qu’il n’allait pas mettre une équipe officielle, nous avec Luca étions les mêmes. À ce moment-là, nous étions déjà de grands amis. Nous ne pouvions pas manquer cette aventure. Nous avons couru avec notre voiture de rue bien-aimée, la Fiat 125 Special. Nous n’avions pas de pneus slicks (compétition douce) comme les voitures des équipes les plus importantes. Comme nos pneus avaient des rainures parce qu’ils étaient des pneus communs, étant si longs au Nürburgring (à l’époque 28,3 kilomètres), il y avait une partie qui pouvait pleuvoir et une autre non. Dans la partie humide, je pouvais facilement dépasser les voitures, mais pas sur un sol sec. Nous avons terminé neuvième au classement général et pour le faire avec un tramway, je pense que c’était très bien. C’était la première fois que j’y allais et c’était très agréable. Je l’ai trouvé très drôle et pittoresque. Il fallait bien gérer la boîte et bouger beaucoup; De toute façon avec notre voiture on ne pouvait pas trop ambitionner. Nous devions prendre bien soin des pneus et des freins. Avec cette même voiture, nous sommes rentrés en Italie. Et je souligne également ce que Turin a fait avec un très bon et très important travail pour l’industrie argentine. »

Ami en difficulté. «Le Nürburgring a été une grande expérience avec Luca. Bien que c’était plus amusant qu’on ne le pensait depuis qu’il a découvert qu’il pouvait y avoir une radio dans une course automobile. Nous n’avons été suivis par personne en Europe et avons commencé à être un cirque. Il saluait chaque jour une petite amie qu’il avait rencontrée lors de son voyage d’études supérieures quelques années auparavant. J’ai dit “Ana je t’aime …” Il s’avère qu’Ana était sur le point de se marier et Luca avait un enfer de quilombo (rires). “

Invitation Ferrari «Un jour, nous avons été interviewés dans une émission de radio avec Luca parce que nous avions fait un excellent travail au Rallye de San Remo. Enzo Ferrari nous a entendus. Il a dit «comme ces gars sont drôles» et nous a invités dans son usine. Bien sûr, il (Ferrari) savait aussi qui j’étais et à cette époque, Fiat avait déjà 50% de son usine. Nous avons rencontré Enzo et ce fut une bonne rencontre. »

Enzo Ferrari. «C’était un personnage extraordinaire. Un peu comme Juan Manuel Fangio. Vous pourriez passer des heures à l’écouter parler. C’était aussi difficile en tant que personne. Une fois que Niki Lauda m’a réglé une Ferrari F-1 pour la tester. J’avais fait des illusions. Mais Mauro Forghieri est venu (à l’époque directeur technique de la Scuderia) et m’a dit “dit l’ingénieur” (l’un des surnoms de Ferrari dans ses dernières années) pour quitter le casque et ne pas demander cette faveur pour essayer l’un des son F-1 … ‘Fiat et Ferrari étaient de la même famille, mais Enzo était très jaloux de ses voitures de course. Je les aimais comme un fils. “

Il est important de noter que c’est Rattazzi qui a promu son ami Di Montezemolo chez Ferrari où il est arrivé en 1973. En 1991, il a assumé la présidence de la firme Maranello, à un moment très délicat de l’équipe italienne. Il a revendiqué et maintenu son poste pendant 15 ans. Il était responsable de la Scuderia passer les saisons les plus glorieuses de son histoire dans le F-1 avec les cinq titres en ligne avec l’Allemand Michael Schumacher. Au cours de la période de cinq ans 2000-2004, La Rossa a remporté cinq championnats pilotes et autant de constructeurs.

“Au moment de la rencontre avec Ferrari, la Scuderia cherchait un directeur sportif et pendant que nous allions de Rome à Turin, Luca (qui était avocat) m’a dit:” J’ai parlé à Enzo et il a besoin d’une personne comme moi, qui a des relations avec le presse, en dehors de ce qu’un directeur sportif peut faire. Il travaillait déjà chez Fiat. Nous avons parlé à mon père (Urban Rattazzi) et à mon oncle et ils ont accepté de lui donner une chance. Il est allé très loin et a pu démontrer toutes ses capacités. »

Ferrari aujourd’hui. «C’est proche, mais il manque. Ce n’est pas facile. Maintenant, il a un phénomène qui est ce garçon Leclerc (Charles). Il est tres fort. Mais pour être un numéro un, vous devez vous démarquer en une décennie comme Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mercedes n’est pas imbattable. Nous étions proches dans certaines courses et nous avons même gagné. Il a été amélioré avec le moteur et, espérons-le, en 2020, vous pourrez vous battre avec eux. »

Formule 1 actuelle «C’est un peu générique. Avec seulement quatre usines qui fournissent des moteurs. Aujourd’hui, il y a des gens qui ne peuvent même pas le regarder parce que les courses sont très ennuyeuses. »

Passion pour le fer. “Peut-être que je suis à moitié vieillard pour être un vrai pilote, mais je me sens jeune étant au sommet d’une voiture de course.”

Courses de voitures argentines. «Puisque F-1 est un support générique. Aujourd’hui, nos courses automobiles traversent des années difficiles et il faut les recréer pour qu’il y ait des courses plus compétitives. Maintenant, les compétitions durent très peu. Le TC est une catégorie rare car c’est celle qui transporte le plus de monde, mais avec de très vieilles voitures ».

Boucles d’oreilles «J’ai fait la Targa Florio qui était la plus belle course du monde. Mais j’aurais aimé courir le Kenya Safari dans le World Rally. Aussi les 24 Heures du Mans, mais je n’ai jamais pu pour des problèmes de travail. »

Le pays. «C’est très compliqué car il a besoin de plusieurs années d’excédent budgétaire et ce n’est pas l’essence des Argentins. Depuis les 70 dernières années en seulement cinq ans, il y a eu un excédent budgétaire. Dans ce contexte, c’est très difficile. Au début des années 30, l’Argentine était l’un des cinq meilleurs pays au monde. Mais il a perdu son chemin dans les années 1930. José Félix Uriburu et Agustín Pedro Justo, deux fabricants de coup d’État, ont créé le National Grain Board, le Meat Board puis la Banque centrale. Et pendant cette période, le cours était totalement perdu. Si tout va bien un jour le trouver. Il y a eu deux moments intéressants comme celui d’Arturo Frondizi avec son développementalisme et le premier gouvernement de Carlos Menen. »