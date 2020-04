Cristina Eustace ex Esteban Loaiza ex Jenni Rivera en deuil La Voz México

La chanteuse mexicaine Cristina Eustace est en deuil de l’ex d’Esteban Loaiza (qui avait une relation avec Jenni Rivera et était aussi le père de son fils) a rapporté le décès de Luis Rodríguez, participant à La Voz México “Je suis vraiment désolé pour votre départ”, avoue le vainqueur de la cinquième saison d’Objective Fame

La malédiction de La Voz México était présente. Et c’est qu’un membre de l’équipe de Jenni Rivera est décédé. C’est l’ex-partenaire de la joueuse de baseball d’Esteban Loaiza, Cristina Eustace, qui a annoncé la nouvelle.

Cristina Eustace, est celle qui a dit qu’elle pleurait la mort de Luis Rodríguez (Luka), un participant à La Voz México 2, où feu Jenni Rivera faisait partie et qui faisait partie de l’équipe, a annoncé Cristina Eustace par son intermédiaire. Compte Instagram officiel de l’actualité.

Selon El Heraldo de Juárez, Luka est morte de problèmes hépatiques et rénaux. Les médias rapportent que l’homme de 38 ans est décédé mardi matin.

Luka vivait également à El Paso, Texas, Luka Nova, et son nom complet était Luis Humberto Rodríguez Chávez.

Il était également le neveu des chanteurs Arturo, Francisco et Luis Chávez Reza, fils de Margarita Chávez.

L’ex de Esteban Loaiza (qui avait une relation avec la regrettée chanteuse Jenni Rivera) a écrit un texte émotionnel qu’elle a partagé avec ses followers:

«J’ai eu du mal à écrire ce que je ressens depuis très tôt que j’ai reçu la nouvelle… si vous connaissez Luka (Luis Rodríguez) vous savez que je le connais depuis que nous avons 19 ans… nous sommes allés à l’université ensemble… nous avons chanté et grandi ensemble… il a vécu à Porto Rico avec nous… la vie l’a emmené ailleurs et il est revenu et a continué à m’appeler sœur ».

Cristina Eustace, qui en janvier 2008 a été sélectionnée comme finaliste des 20 participants d’Objective Fame, remportant la cinquième saison du concours et obtenant la possibilité d’enregistrer un album comme prix, poursuit son message d’adieu à Luka: «Ces dernières années Je suis fatigué de le réprimander… de lui faire voir qu’il y a beaucoup de choses dans la vie après la mort de nos proches… Je ne sais pas ce que c’est (je ne veux JAMAIS le vivre) qu’un fils meurt dans vos bras… Je pense que Luis ne s’en est jamais remis » .

La chanteuse mexicaine (qui avait une relation avec Esteban Loaiza, qui était à son tour ex de Jenni Rivera et qui est actuellement en prison pour trafic de drogue) poursuit avec son texte: «Luis a changé et nous avons vécu des choses très tristes… mais je l’aimais beaucoup… Je me souviendrai de lui comme d’un enfant de bon cœur, qui a écrit précieux… qu’en raison de sa sensibilité le monde et les coups l’avaient englouti ».

“La seule chose qui me reste, c’est que quand j’ai découvert qu’il était dans un état grave, j’ai contacté sa mère et leur ai dit que je les aimais … Et aujourd’hui … je suis vraiment désolé pour son départ, je suis désolé car ses parents doivent être comme je n’ai jamais voulu l’être et ici je vais rester chez moi! Comment devrions-nous! Pleurer … et peut-être chanter les chansons que nous avons chantées ensemble. Repose en paix Luis ».