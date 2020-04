Critique et doutes des syndicats concernant la proposition d’Education pour la fin du cours | La société

Les syndicats ont salué avec critique la solution convenue par la Conférence sectorielle de l’éducation pour terminer l’année universitaire, qu’ils apprécient pour qu’elle se termine en juin, mais regrettent son manque de spécification, demandent que le prochain cours soit renforcé et doutent de la pertinence de centres ouverts en juillet.

La formule adoptée établit que le cours se termine en juin, bien qu’il puisse y avoir des activités de formation de renforcement volontaire dans les écoles en été pour servir les élèves les plus vulnérables, la promotion des élèves est la norme et la répétition est l’exception.

Les syndicats et les organisations ont estimé que la fin du cours était en juin, mais leur position diffère par rapport aux autres mesures convenues entre le ministère de l’Éducation et les communautés autonomes.

Le syndicat des enseignants ANPE a exigé que le ministère établisse des “instructions claires” applicables dans toutes les communautés autonomes, que l’évaluation des élèves soit souple mais rigoureuse et que le cours suivant commence par une évaluation diagnostique pour renforcer les élèves qui l’exiger, ce qui nécessiterait des ressources financières.

De STES considèrent que les décisions adoptées ne répondent pas aux besoins actuels des élèves, que le Ministère “annonce des mesures dont personne ne sait si elles peuvent être satisfaites” et que les besoins de santé physique et mentale des élèves doivent être pris en compte avant les besoins d’apprentissage. .

“Notre proposition est que l’été soit consacré au repos après des mois de confinement”, explique STES, qui préconise d’évaluer les besoins éducatifs de chaque élève en septembre et, à partir de là, de programmer le cours et de mettre en œuvre des actions de renforcement et de compensation. .

De plus, le CSIF, qui se félicite de la fin du cours en juin et n’optant pas pour un laissez-passer général, demande de commencer à planifier le cours qui s’accompagne d’une augmentation des enseignants et d’une réduction des ratios d’élèves.

Le CCOO a demandé un «agenda partagé, clair et énergique avec les communautés autonomes et les partenaires sociaux», «l’unité et la loyauté» envers les gouvernements autonomes et que les mesures pour mettre fin au cours soient discutées avec les enseignants.

Dans le même esprit, la Confédération des parents d’élèves (COFAPA) a déclaré que l’unité de la communauté éducative est fondamentale et a exigé que les élèves les plus vulnérables disposent des moyens nécessaires pour réussir le cours.

Bien que Save the Children considère que les mesures convenues lors de la Conférence sectorielle sur l’éducation ont des objectifs adéquats, cette pratique n’est peut-être pas due à son manque de spécification normative et de ressources.

De l’avis de l’Union des étudiants, le ministère de l’Éducation “échoue à nouveau” car ses bas ne donnent pas “une réponse positive aux besoins” des étudiants et refuse d’accepter la réalité que le cours est déjà terminé.

Critique qu’il est évalué sur des contenus qui n’ont pas été enseignés dans des conditions égales, qu’il permet la répétition du cours et qu’il ne suspend pas les examens d’entrée à l’université. De plus, il n’y a pas de plan de choc économique pour “rattraper le temps perdu”.

Pour le Front étudiant, il semble que la proposition soit insuffisante car “elle suppose de reporter un problème qui va inévitablement se manifester” au cours de la prochaine année scolaire et affectera les étudiants les plus vulnérables et refuse d’ouvrir les centres en été.

De la part du FeSP-UGT, l’accent a également été mis sur le traitement des mesures pour la prochaine année scolaire et il a été rejeté que le personnel enseignant doive effectuer les activités de renforcement en juillet, ce qui nécessitera l’embauche de personnel.

Et l’USO Teaching Federation (FEUSO) a demandé une réponse coordonnée à cette crise et que toutes les ressources disponibles soient utilisées pour que l’apprentissage ne s’arrête pas.