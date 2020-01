Critique: les actrices ont de la chimie, mais “Like a Boss” échoue

Mia (Tiffany Haddish) et Mel (Rose Byrne) sont deux femmes dans la trentaine qui n’ont pas besoin d’hommes pour les rendre heureuses, bien qu’elles les utilisent volontiers pour le plaisir. Ce sont les meilleurs amis et colocataires, confortablement célibataires, concentrés sur une petite entreprise de cosmétiques qu’ils ont créée ensemble.

Pour l’instant tout va bien, non? Peut-être qu’à l’aube de la nouvelle décennie, nous avons trouvé un moyen de nettoyer les toiles d’araignée de la comédie romantique traditionnelle, en éliminant les formules stéréotypées de genre et en recommençant à l’ère de #MeToo.

Malgré un bref début prometteur, “Like a Boss” démontre rapidement qu’il est décevant superficiel, un aspirant film d’autonomisation des femmes avec une intrigue si pauvre qu’il semble qu’il ait été réalisé en 20 minutes au revers de une serviette.

La vraie honte est la façon dont “Like a Boss” manque le grand talent pour la comédie et la chimie de ses protagonistes, Haddish et Byrne, qui méritent un bien meilleur scénario. Il en va de même pour le méchant joué par Salma Hayek, un magnat du maquillage dessinateur. Et pour les personnages interprétés par l’humoriste chevronnée Jennifer Coolidge et la star de la star de “Pose” Billy Porter, en tant qu’employés de Mia et Mel.

Porter a peut-être la touche comique la plus authentique du film quand, dans un moment de grande humiliation, il aboie devant ses deux patrons qui “assistent à mon moment tragique!” puis il sort le jus de sa sortie hilarante. La vraie tragédie, cependant, est que Porter aurait pu recevoir beaucoup plus dans cette initiative mal conçue.

Lorsque vous rencontrez des amis d’enfance, Mia et Mel, les choses semblent bien se passer. Les deux se brossent les dents le matin et discutent des avantages d’avoir des relations sexuelles avec des hommes dans leurs rêves plutôt que dans la vraie vie. “Quand j’aurai fini, ils partent!”, Dit joyeusement Mia.

Dans leur petite boutique de maquillage, ils se sont fait une bonne réputation en privilégiant la qualité à la quantité et en valorisant la beauté naturelle des femmes plutôt que l’artifice. Mia est habituée à offrir des réductions pour sa gentillesse.

Mais ce qu’il ne sait pas, en partie parce qu’il ne sait pas comment faire des affaires et en partie parce que Mel n’ose pas le lui dire, c’est que sa société est endettée pour près d’un demi-million de dollars. Au moment où Mel avoue qu’ils sont sur le point d’être ruinés.

C’est là que Claire Luna (Hayek) arrive, une femme de type Cruella Deville qui s’impose dans les couloirs de son empire d’entreprise avec un club de golf, prête à casser tout ce qu’elle pense pouvoir être brisé. Tout ce qui concerne Claire est exagéré, de la couleur de ses cheveux à son accent prononcé et aux dimensions de son étang. Quand Mia dit à Claire de ne pas “inquiéter sa petite tête” à propos de quelque chose, Claire répond: “Ma tête n’est pas petite, ce qui se passe c’est que mes seins sont énormes.”

Claire dit aux femmes qu’elle veut investir dans son entreprise et rembourser sa dette. Elle recevra 49% des gains, mais elle obtiendrait 51% si la relation entre Mel et Mia est affectée et l’un d’eux démissionne. Essentiellement, Claire parie parce que Mia et Mel finissent par se séparer.

Ne se sentent-ils pas encore habilités?

Heureusement, il y a un gâteau vaginal servi dans une douche de bébé pour nous distraire, et de nombreuses autres références à l’anatomie reproductrice des femmes, ainsi qu’à celle des hommes, qui lui ont valu une cote R (qui exige les moins de 17 ans) accompagnés d’un tuteur au cinéma). Il y a aussi une scène de karaoké, comme tous les films d’amitié féminins devraient en avoir. Et Haddish se noie avec des poivrons très chauds, tire du lait de chèvre sur ses amis et se retrouve dans la salle de bain, pourquoi? Le réalisateur Miguel Arteta a réalisé des films beaucoup plus substantiels comme “The Good Girl” (“Une bonne fille”) et les scénaristes Sam Pitman et Adam Cole-Kelly semblent avoir cherché une version fraîche, drôle et audacieuse de l’ambiance “Bridesmaids” (“Ladies in War”), avec une scène de problèmes gastriques incluse. Mais ils ont oublié le cool et le drôle, mais aussi l’audace.

Et nous sommes également censés penser que Mia et Mel sont satisfaits de leur vie sexuelle en ayant des relations sexuelles sans obligations. Dans le cas de Mia avec un ami ayant des droits, et chez Mel, avec des occasions de rencontres avec un beau mec maladroit qui ne peut pas sortir assez vite le matin. Dieu nous libère pour qu’ils puissent avoir des relations décentes et satisfaisantes avec les hommes et réussir AUSSI dans leur travail.

Il y aurait beaucoup de choses à exploiter ici si elles le voulaient, non seulement pour les relations de travail entre les femmes, mais pour une amitié interraciale de décennies, ou les sacrifices que les femmes doivent encore faire pour essayer d’équilibrer travail et vie personnelle, des problèmes qui ils pourraient être considérés sans que la bande cesse d’être divertie avec les talents comiques de Haddish et Byrne.

Nous devrons attendre pour voir ce film.

“Like a Boss”, une première de Paramount Pictures, a une cote R (qui exige que les enfants de moins de 17 ans soient accompagnés d’un tuteur) de la United States Film Association (MPAA) pour leur langue , images sexuelles brutes et consommation de drogues. Durée: 83 minutes. Une étoile et demie sur quatre.