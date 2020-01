Cruz Azul bat Santos et obtient sa première victoire

MEXICO CITY (AP) – Avec de nombreux Uruguayens Jonathan Rodríguez, Elías Hernández et Luis Romo, Cruz Azul a remporté son premier triomphe du tournoi de Clausura de México samedi et a donné à son entraîneur Robert Dante Siboldi de l’oxygène en battant sans atténuer 3-0 à Santos.

Rodriguez a secoué les filets en deux minutes avec un tir de l’extérieur de la zone, Hernandez s’est dirigé vers le match à 51 minutes et Romo a ajouté un peu à 80 pour la Machine, qui a perdu ses deux premiers matchs et a commencé la troisième date en Le bas de la table.

Avec le triomphe, Cruz Azul empoche ses trois premiers points et grimpe en septième position en attendant les autres résultats du week-end.

Le plus important, c’est que la victoire prend la pression de l’Uruguayen Siboldi, sur la corde raide après le mauvais départ du championnat. La presse locale a émis l’hypothèse que les dirigeants sondaient le Brésilien Luiz Felipe Scolari et l’Argentin Jorge Sampaoli comme remplaçants probables en cas de troisième revers consécutif.

“Je porte toujours comme norme une définition qui m’a été enseignée, ni phénomène de victoire, ni effrayant dans la défaite”, a expliqué Siboldi. «C’est tout simplement un grand triomphe des joueurs qui ont fait un excellent travail, un grand match individuellement et collectivement. Nous devons donc continuer, bien qu’il y ait des choses à améliorer pour la prochaine. »

Siboldi a pris ses fonctions en septembre dernier pour le portugais Pedro Caixinha, mais les fans célestes crient pour un titre de champion qui a été refusé depuis l’hiver 97.

«Ils ont du talent, mais quand ils ne mettent pas l’autre c’est leur choix: si je cours ou non, si j’entre ou non, si je conteste ou non, ils choisissent quoi faire parce qu’ils ont du talent. Aujourd’hui, ils ont dû mettre le supplément et ils l’ont mis et quand ils l’ont mis, ils regardent au-dessus du rival », a déclaré Siboldi. “Avec le travail qui a été fait pendant la semaine, ils les ont convaincus qu’ils pouvaient gagner dès la première minute et ils l’ont fait.”

Santos, qui avait été le leader du tournoi précédent et avait été éliminé en championnat lors du premier échange, a perdu son deuxième engagement de la Clausura et, avec une récolte de trois unités, se situe à la 12e étape par différence de buts.

“Nous avons fait le pire match depuis que nous sommes en charge du club, nous n’avons rien trouvé de récupérable, nous ne footballions pas bien, nous devrons bien analyser les causes, faire une analyse approfondie avec l’équipe de tout cela”, a déclaré l’Uruguayen Guillermo Almada, entraîneur de Santos

Les locaux ont été mis à l’avant presque immédiatement lorsque Rodriguez a profité d’un rebond à l’extérieur de la zone et a tiré un tir qui a frappé le poteau droit du gardien Jonathan Orozco.

Cruz Azul a étendu son avance au début de la seconde mi-temps lorsque Rodriguez a pris un coup franc qui s’est écrasé dans la barrière et le rebond est tombé sur Hernandez, qui a volé une balle qui a affleuré au poteau droit d’Orozco.

Cruz Azul a donné des chiffres définitifs lorsque Hernandez a volé un ballon à la sortie de Santos et a retardé le ballon à Romo, qui a pris un tir dévié par un défenseur et est entré dans le poteau droit d’Orozco.

L’attaquant français André-Pierre Gignac a réalisé un but en seconde période qui a donné à Tigres sa première victoire de Clausura en battant l’Atlas 2-1.

Gignac a atteint 117 buts avec le maillot des Tigres et a étendu sa marque en tant que marqueur historique de l’équipe.

Le milieu de terrain colombien Luis Quiñones a mis l’université devant seulement 10 minutes, mais l’attaquant chilien Ignacio Jeraldino a converti un penalty à 48 pour égaliser le match. Gignac a scellé le résultat à 64.

Tigres, arrivé à ce jour en avant-dernier, ajoute quatre points avec lesquels il se place provisoirement en sixième position.

Atlas a subi son deuxième revers consécutif et reste 12ème avec trois unités.