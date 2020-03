Cruz Azul enregistre une cinquième victoire consécutive et est un leader de la Ligue du Mexique

MEXIQUE, 7 mars (.) – Cruz Azul a remporté sa cinquième victoire consécutive samedi et s’est consolidé à la tête du tournoi de football mexicain Clausura après avoir remporté Tijuana 4-2 le neuvième jour.

La “Machine Céleste” de Cruz Azul a atteint 19 points à la première place du tableau général, où l’Amérique suit avec 17, León et Pumas avec 15.

Cruz Azul a gagné grâce aux buts de l’Uruguayen Jonathan Rodríguez à 40 minutes, Roberto Alvarado à 46 et 59 et Julio Dominguez à 74.

Pour les “Xoloitzcuintles” de Tijuana a marqué l’Uruguayen José Rivero à 21 ans et Erick Torres à 61 ans.

Pendant ce temps, le champion de Monterrey ne gagne toujours pas dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 contre l’Atlético de San Luis.

Les “Rayados” de Monterrey ne connaissent pas le triomphe depuis le 29 décembre 2019 lorsqu’ils ont battu l’Amérique lors d’une séance de tirs au but pour remporter le titre du tournoi Apertura.

Les matches Pachuca-Santos Laguna et Atlas-Guadalajara seront joués plus tard.

La journée se terminera dimanche lorsque Necaxa affrontera Monarcas Morelia et Bravos de Ciudad Juárez jouer contre León.

Vendredi, l’Amérique a fait un tirage au sort angoissé de sa visite à Pumas UNAM 3-3 avec un but de dernière minute de Henry Martin. Querétaro et Toluca ont fait match nul 1-1, tandis que Puebla et Tigres UANL ont égalé 0-0.

