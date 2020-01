Cs demande à Torrent de prendre Torra à part et de proposer un nouveau candidat à la présidence | La politique

Les citoyens ont enregistré lundi une lettre adressée à la Mesa del Parlament dans laquelle il exhorte le président de la chambre catalane, Roger Torrent, à retirer le siège de député à Quim Torra et à activer la procédure pour proposer un nouveau candidat à l’investiture président de la Generalitat.

Pas plus tard que demain, mardi, la Mesa del Parlament se réunira, et Torrent a déjà annoncé que cette réunion officialiserait la présentation d’un appel devant la Cour suprême, dans lequel il serait allégué que la Commission électorale centrale (JEC) n’est pas compétente pour ordonner la récusation. d’un député, puisque cela doit être décidé par la chambre catalane en application de son règlement et, à son avis, aucune des hypothèses établies à cet effet.