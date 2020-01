Cuba dit que l’administration Trump a fait pression sur la Bolivie pour qu’elle détériore ses relations bilatérales

LA HAVANE, 25 janvier (.) – Un jour après que la Bolivie a suspendu ses relations diplomatiques avec Cuba, La Havane a accusé son gouvernement intérimaire de tenter de saboter les relations bilatérales depuis son entrée en fonction l’an dernier, en partie sous la pression de l’administration américaine de Donald Trump.

Cuba, un gouvernement communiste, était un allié clé du président de gauche bolivien Evo Morales, qui a démissionné au milieu d’une crise politique et de protestations en novembre, et a soutenu son affirmation selon laquelle il avait été renversé dans un “coup d’État” soutenu par le étranger

Pendant ce temps, la présidente conservatrice par intérim de la Bolivie, Jeanine Añez, a tenté d’aligner le pays sur l’administration du président Trump, qui impose des sanctions à Cuba.

“Les autorités par intérim ont déployé une violente campagne de mensonges et de fausses déclarations contre Cuba, en particulier contre la coopération médicale cubaine, qui a publiquement incité à la violence contre notre personnel”, a déclaré samedi le ministère cubain des Affaires étrangères.

“Ce n’est pas un hasard si les faits évoqués ici coïncident avec une campagne américaine brutale et politiquement motivée contre la coopération médicale internationale que Cuba propose dans des dizaines de pays”, a-t-il ajouté.

Le ministère cubain des Affaires étrangères a également déclaré que depuis le départ de Morales, des responsables américains avaient “exercé des pressions en Bolivie pour imposer la détérioration des relations avec Cuba”.

Le Département d’État américain n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le service de santé cubain est la source de devises la plus importante du pays et envoie plus de 50 000 agents de santé dans plus de 60 pays.

Cependant, ce programme a été remis en question au cours des deux dernières années, car beaucoup accusent Cuba de traiter les médecins comme du “travail forcé” ou de les utiliser pour nourrir des troubles à l’étranger. Cuba nie les accusations.

Des milliers de médecins cubains sont rentrés dans le pays après avoir conclu des accords avec le Brésil et l’Équateur au cours de la dernière année et demie.

Le ministère bolivien des Affaires étrangères a déclaré en novembre qu’il y avait des accusations selon lesquelles des citoyens cubains auraient été impliqués dans des “actes d’agression” qui ont tourmenté le pays.

Cuba a répondu en mettant fin à sa mission médicale, affirmant que les autorités boliviennes encourageaient la violence contre près de 700 médecins.

Le différend a été ravivé mercredi, lorsque Añez a déclaré que le gouvernement cubain avait conservé 80% des paiements effectués par la Bolivie pour le travail des médecins cubains dans le pays.

Le ministère cubain des Affaires étrangères l’a démenti et a déclaré samedi que de 2006 à 2012, l’île des Caraïbes avait pris en charge tous les frais de coopération médicale avec la Bolivie pour plus de 200 millions de dollars par an.

À partir de cette date, la Bolivie a commencé à payer les frais de la prestation médicale en raison de la situation économique favorable du pays andin.

“Mais il n’a jamais transféré un dollar à Cuba et n’a reçu aucun revenu”, a déclaré le ministère.

