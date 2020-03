Cuba envoie pour la première fois une brigade médicale en Italie pour arrêter le coronavirus

LA HAVANE, 21 mars (.) – Les médecins et infirmières de Cuba ont déclaré samedi qu’ils étaient prêts à contribuer à freiner la propagation du coronavirus dans la région italienne de Lombardie, l’un des pays qui a pour la première fois demandé la coopération de professionnels. de l’île des Caraïbes.

La brigade cubaine, qui se rendra en Italie samedi soir, est composée de 36 médecins, 15 infirmières et un expert en logistique. L’Italie est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, faisant 4 000 morts vendredi.

“Nous avons tous peur. Mais il y a une tâche révolutionnaire à accomplir, la peur est maîtrisée et mise de côté”, a déclaré à . le Dr Leonardo Fernández, 68 ans, spécialiste en médecine interne et en soins intensifs.

Fernández, qui, avec le reste de la brigade, a agité de petits drapeaux de Cuba et d’Italie entre ses mains, a déclaré que la Lombardie serait sa huitième mission médicale, y compris la bataille contre Ebola au Libéria.

“Celui qui dit qu’il n’a pas peur est un super-héros et nous sommes médecins”, a-t-il déclaré.

Cuba est reconnue pour sa préparation aux catastrophes naturelles et aux épidémies pour la compétence et la volonté de ses médecins et infirmières. La coopération médicale cubaine s’est étendue à des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, dont le Venezuela et le Nicaragua, deux de ses alliés dans la région.

“Pour moi, cette collaboration constitue un défi et pour la médecine cubaine encore plus. Nous allons accomplir une tâche honorable, basée sur le principe de solidarité”, a déclaré le Dr Graciliano Díaz, 64 ans.

Cuba compte 8,2 médecins pour 1 000 habitants, l’un des taux les plus élevés au monde, selon la Banque mondiale. Il s’agit de la sixième brigade médicale à voyager récemment pour coopérer à la lutte contre l’épidémie meurtrière. Auparavant, des médecins cubains se sont rendus en Jamaïque, au Venezuela, au Nicaragua, au Suriname et à Grenade, afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

(Rapport de Nelson Acosta, édité par Juana Casas)