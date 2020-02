Cuba et le Nicaragua ont répondu jeudi à leur statut de favoris et battus sur le chemin blanchi, avec le même score de 4-0, au Venezuela et au Panama, respectivement, lors du premier match du Super Round du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de baseball. Mexique 23, 2020.

Cuba et le Nicaragua, qui marchent invaincus avec un bilan de 6-0 dans tout le tournoi et 3-0 dans le Super Round, s’affronteront demain et le vainqueur garantira son quota de Coupe du Monde.