Cuba.- L’adversaire cubain José Daniel Ferrer réaffirme sa “lutte contre la tyrannie” après sa libération de prison

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

L’adversaire cubain José Daniel Ferrer a manifesté ce vendredi après sa libération, réaffirmant sa “lutte contre la tyrannie” à Cuba.

“Grâce à tous les amis solidaires, je suis toujours vivant et avec plus d’énergie que jamais pour étendre la lutte contre la tyrannie”, a-t-il indiqué via son compte sur le réseau social Twitter, tout en ajoutant “A bas Raúl et Canel!” , faisant référence à Raúl Castro et au président cubain, Miguel Díaz-Canel. “Vive Cuba libre!”, A-t-il proclamé.

L’opposant, qui sera assigné à résidence, était en prison depuis six mois pour des délits de blessures et privation de liberté. “Six mois dans une tombe sale et froide dans une horrible prison”, selon ses propos.

Ferrer, l’un des visages les plus connus de l’opposition cubaine, a été libéré avec les trois accusés détenus avec lui le 1er octobre 2019: José Pupo, Fernando González et Roilán Zárraga.

“La justice est toujours une victoire pour n’importe quel État et pour tous ses citoyens. Nous sommes émus de revoir ces grands démocrates libres. Bravo pour l’Union européenne”, a déclaré Cuban Prisoners Defenders, une ONG qui a blâmé cette décision. la pression exercée par l’Union européenne.

Javier Larrondo, président de l’ONG et représentant européen de l’Union patriotique de Cuba (UNPACU), dont Ferrer est le leader, a expliqué qu’ils “ne connaissent toujours pas la peine” – prévue pour le 12 mars dernier – et l’a blâmé. le retard dans sa diffusion au “jeu du régime” qui, selon lui, a voulu “bien le nourrir pour le mettre plus décemment dans la rue”.

Le procès contre Ferrer s’est déroulé en une seule journée de plus de treize heures qui s’est déroulée à huis clos, avec la seule présence d’un journaliste. Même les «diplomates qui ont tenté d’entrer dans la pièce» se sont vu refuser l’accès et «les personnes qui voulaient y assister ont été arrêtées plus tôt», comme le prétend l’ONG.

L’AFFAIRE FERRER

Le dissident avait déjà été arrêté en 2003 pour avoir participé au projet Varela, conçu par Oswaldo Payá pour obtenir des changements juridiques qui mèneraient à l’ouverture politique à Cuba grâce à l’initiative populaire, et condamné à 25 ans de prison.

Le chef de l’UNPACU était le dernier des 75 détenus à l’époque à être libéré. La plupart ont accepté de quitter Cuba, vers les États-Unis ou l’Europe, en échange de leur libération, grâce à la médiation de l’Église catholique et du gouvernement espagnol. Douze, dont Ferrer, ont refusé d’accepter ce qu’ils considéraient comme un exil forcé, alors sa libération de prison est intervenue plus tard, dans son cas en 2011.

Depuis sa “libération présumée”, “ce n’est pas parce qu’il a été exécuté avec la peine actuelle et la menace constante de retourner en prison”, selon Cubain Prisoners Defenders, Ferrer a été détenu plus de cent fois, mais sans inculpation. Cela a provoqué une moyenne d’une fois par mois pendant huit ans, “la majorité d’une manière extrêmement violente, avec des passages à tabac brutaux, des menaces et des agressions contre son domicile”, comme l’organisation l’a dénoncé à plusieurs reprises.

Les raisons de la dernière arrestation n’ont été révélées que le 20 novembre 2019, lorsque le journal officiel ‘Granma’ a annoncé que Ferrer avait été arrêté “en réponse à la plainte déposée par un citoyen cubain” qui l’a accusé ainsi que trois autres. des hommes “de l’avoir enlevé pendant une nuit entière et d’avoir été roué de coups.”