Cuba – Le mois de mars se termine comme “le mois le plus répressif de Cuba” à ce jour cette année, selon l’Observatoire cubain des droits de l’homme

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a dénoncé ce vendredi que le gouvernement de Miguel Díaz-Canel profite de la crise déclenchée par la pandémie de coronavirus pour intensifier la répression, qui a fait de la fin du mois de mars “la plus répressive “jusqu’à présent cette année.

“Le mois de mars a été le mois le plus répressif de Cuba à ce jour en 2020, démontrant une augmentation des violations des droits de l’homme au milieu de la pandémie de coronavirus”, a déclaré l’OCDH dans un communiqué.

Selon la plateforme d’opposition, le mois dernier, il y a eu au moins 251 “actions répressives”, dont 192 arrestations arbitraires – la majorité de femmes, 11 – et 27, citations contre des militants et des membres de la société civile indépendante “

L’Observatoire a détaillé que les “actions répressives” les plus courantes étaient les arrestations violentes, les amendes et les menaces, bien qu’il y ait également eu “des actes de répudiation, des voies de fait, des passages à tabac et des logements.

Une vague de 21 assignations à comparaître a également été documentée en mars, toutes visant à intimider et menacer des militants des droits de l’homme et des journalistes indépendants. La police politique a utilisé ses postes, et même ses bureaux d’immigration, pour convoquer d’urgence les personnes concernées.

Cela étant, il a averti que “dans les semaines à venir, le gouvernement de Cuba pourrait se cacher derrière la pandémie pour limiter encore la liberté d’expression et d’autres droits civils”.

“De même, compte tenu de l’aggravation prévisible de la situation socio-économique cubaine, et avec elle du mécontentement de la population, le gouvernement pourrait intensifier la répression contre les militants indépendants qui font écho à la réalité de l’île”, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d’idées, l’Observatoire a souligné qu’à de précédentes occasions, “le gouvernement cubain a utilisé des événements mondiaux majeurs pour s’opposer à l’opposition interne”.