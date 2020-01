Cuba mise sur sa gastronomie face à la crise

LA HAVANE (AP) – Les hauts dirigeants cubains ont inauguré ce jeudi un atelier de gastronomie cubaine avec lequel ils cherchent à promouvoir cette discipline sur l’île à la fois pour servir le tourisme et pour relever le défi de nourrir leur population.

Le forum appelé «Cuba Sabe» a commencé jeudi avec la présence du président Miguel Díaz-Canel, du nouveau Premier ministre Manuel Marrero et de Lis Cuesta, l’épouse du président – à Cuba, il n’y a pas de figure officielle de première dame – qui dirige le comité d’organisation de la réunion.

“Non seulement c’est une rencontre culinaire ou gastronomique, mais elle constitue un véritable mariage de sa cuisine et de ses cultures, de ses saveurs et ingrédients locaux, de ses plats typiques et nouveaux”, a déclaré Cuesta lors de l’inauguration du Packard Hotel, un cinq Étoiles d’ouverture récentes gérées par la chaîne espagnole Iberostar.

Également à l’inauguration, le ministre de la Culture, Alpidio Alonso, et le secrétaire du Conseil d’État, Homero Acosta.

Le Packard Hotel figure sur une liste noire de complexes hôteliers produits par les États-Unis dans le cadre des sanctions imposées à Cuba et que l’administration du président Donald Trump a augmenté l’an dernier afin de faire pression sur un changement de modèle politique sur l’île.

Le tourisme est l’un des foyers d’hostilité aux États-Unis, car c’est l’un des secteurs moteurs de l’économie de la nation des Caraïbes qui attire les ressources.

Les sanctions ont un impact sur l’approvisionnement alimentaire de l’île à la fois pour satisfaire le secteur du tourisme, qui doit acheter de nombreux intrants pour ses clients à l’étranger, ainsi que pour la population en général.

Cuba dépense également environ 2 milliards de dollars en nourriture, de quoi satisfaire une partie importante du panier de base qui est livré chaque mois à chaque citoyen avec des produits tels que le riz, l’huile, les œufs, le poulet et le sucre.

“Il vaut la peine que notre famille fasse le travail pour nourrir les enfants avec les ressources dont nous disposons”, a déclaré le président de l’Association culinaire de Cuba, Eddy Fernández, à l’AP. «Je pense qu’il y a de la créativité. Que le Cubain face aux grands défis a grandi à la recherche d’alternatives ».

Le programme comprend de la présentation des producteurs nationaux de fromages et saucisses – petites microentreprises -, la préparation du chocolat et l’utilisation du café, à l’importance du casabe, un aliment des peuples originaires de Cuba.

