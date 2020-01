Cuisine “Trans”, restaurant millénaire et la première femme Revelation Cook | En vedette

Mugaritz (Guipúzcoa) et la cuisine “trans” qui revendique “ce qui va au-delà”, Bras (Italie) et sa conception millénaire de la haute cuisine, les “pauvres” mollusques de Raúl Resino (Castellón) et Camila Ferrara couronnés comme La première femme Revelation Cook a clôturé la 18e édition de Madrid Fusion.

Andoni Luis Aduriz, avec deux étoiles à Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa), a licencié Madrid Fusión avec une intervention, comme toujours en elle, qui cherche à provoquer et à réfléchir à parts égales, avec une plaque avec un conservateur comestible, l’introduction du gode comme outil cuisiner ou inviter le diner à décider s’il mange ou pardonne des anguilles vivantes.