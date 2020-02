Culler de Pau: convertir le “ballast” de l’isolement en valeur identitaire | En vedette

Javier Olleros vient de remporter les Cocinillas du meilleur chef et du meilleur restaurant pour son Culler de Pau, un “projet de vie” qui a transformé le “ballast” d’être “isolé dans un coin de coin”, à O Grove ( Pontevedra), d’une valeur grâce à une cuisine qui reflète son paysage “privilégié”.

En 2009, il s’est lancé dans le restaurant avec sa femme, Amaranta Rodríguez, et les débuts ont été “durs, très durs”, répètent-ils tous les deux. Pour lui, fils d’hôteliers et ayant une expérience antérieure dans des restaurants comme Martín Berasategui, c’était “un rêve”; pour elle, qui a quitté son emploi dans une agence de publicité pour gérer la gestion et diriger la salle, “la jungle”.