CulturaLadoB: Salons de l’édition indépendante dans la province de Buenos Aires

Salon des éditeurs indépendants de Temperley

Demain, samedi 18 janvier, si vous êtes dans la partie sud de la province de Buenos Aires, ne manquez pas la Foire des éditeurs indépendants de Temperley. En plus de discuter avec les éditeurs, ils peuvent obtenir d’excellents livres de timbres Aussi l’escargot, les lapins, la gogymagog, les excursions, nous avons les machines, Marciana, Paisanita, Metalúcida, la brouette rouge et Lamás Médula. Il y aura également des publications indépendantes telles que Je suis le morse, la rébellion des rats, Ronda Fanzine, Mud, Yunta Nadia Orcellet et équipement

De 17 h à 19 h, les organisateurs s’entretiendront avec les éditeurs indépendants. À 19h30, il y aura une conversation avec Nestor Columbus, directeur éditorial de La Collection Cactus (Editions Lamás Médula) autour du processus d’édition Osvaldo Lamborghini inédit. À 20 h, Books of the Warehouse présentera Gravures Temperline et une heure plus tard, la réunion littéraire Given Vuelta commencera, avec des discussions et des lectures, où ils participeront Nan Pisano, Enrique Decarli, Santiago Ferrari et actrice Raquel Pardo.

La soirée se termine par l’écriture de Jam, un micro ouvert et un concert de jazz avec Juan Mazzetti et Hugo Cabot. Ils organisent: Leandro Alva et Quique Pagella.

6ème Foire du Livre Lourd à Mar del Plata

Dimanche 26 janvier, la sixième édition de la Salon du livre lourd de Mar del Plata, organisé par Gito minore et Jorgelina Barraza. Le lieu choisi est le Centre culturel Liberart. En plus de la vente de livres et de magazines et de l’exposition de photographies, il y aura une clôture avec un groupe surprise.

Depuis sa naissance en octobre 2013, la Foire du livre lourd cherche à créer un espace de socialisation et de circulation de tous les matériaux liés au heavy metal argentin.

L’un de ses pilotes, Gito Minore, explique à Infobae #CulturaLadob: «Ceux d’entre nous qui participent à ce projet sont convaincus que, même s’il est difficile de réaliser nos rêves, rien ne nous empêche d’organiser et de mettre tout le meilleur de chacun de nous, nous pouvons réaliser un véritable collectif de pensée et de culture lourde dans notre pays . Par conséquent, nous visons non seulement à tenir cette réunion en marge de la ville de Buenos Aires, mais, après le premier voyage à Mar del Plata, effectué en juin 2014, nous voulons le reproduire dans toutes les villes et villages de notre cher pays Parce que, de la même façon que la musique métal est un sentiment qui ne reconnaît pas les frontières de notre nation, ses paroles, son art et toute la culture qui entoure ce merveilleux genre, ils ont aussi un caractère et une envie de se développer et de battre dans chacun coin de la patrie. Sur cette base, nous présentons ce 26 janvier notre sixième édition dans cette station balnéaire bien-aimée. »