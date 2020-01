Culture et non statut, derrière les différences dans les sépultures du néolithique | L’avenir

Les raisons pour lesquelles les peuples néolithiques d’Europe occidentale ont utilisé différents sites de sépulture ont fait l’objet de discussions scientifiques et, maintenant, de nouvelles recherches fournissent des données qui le clarifient: les communautés qui coexistaient sur quelques kilomètres étaient remarquablement différentes.

Ce sont ces différences culturelles et modes de vie, et non le statut social des individus, qui ont provoqué l’existence d’enterrements différenciés au Néolithique supérieur (3 500-2 900 avant JC) dans cette région de l’Europe: dans des grottes et des tombes. en pierre.

Disques durs biologiques

Telle est la principale conclusion d’une étude menée par la chercheuse espagnole Teresa Fernández-Crespo, de l’École d’archéologie de l’Université d’Oxford, qui publie la revue Science Advances et a été réalisée grâce à l’analyse isotopique des restes fossiles de six gisements dans la Rioja Alavesa.

Plus précisément, des molaires de 32 hommes et femmes adultes provenant de trois grottes (Las Yurdinas II, Los Husos I et Peña Larga) et de trois tombes mégalithiques (Alto de la Huesera, Chabola de la Hechicera et Longar).

L’objectif, reconstruire le début de vie de chaque individu à partir de l’analyse de l’émail dentaire et de la dentine, «les disques durs biologiques», explique Efe Fernández-Crespo.

Dans leur examen, les scientifiques ont trouvé des différences depuis l’enfance entre les individus enterrés dans des grottes et ceux dans des tombes en pierre, à la fois dans les habitudes alimentaires, dans les pratiques de subsistance et dans l’utilisation du sol et du paysage .

Par exemple, comme pour le régime, ceux qui sont enterrés dans des tombes mégalithiques semblent avoir consommé un plus grand nombre de produits d’origine végétale, notamment des céréales, une pratique qui s’est étendue à l’âge adulte, explique le scientifique espagnol.

D’autre part, il existe une utilisation différente du paysage entre les deux groupes, avec une plus grande mobilité parmi les hommes enterrés dans des grottes qui suggère l’exploitation d’un paysage plus diversifié.

En plus de l’alimentation, les différences de mobilité

Pendant ce temps, les hommes enterrés dans des mégalithes montrent une mobilité vraiment restreinte, généralement associée à un système de résidence patrilocal et, peut-être, à des droits fonciers, poursuit Fernández-Crespo.

Ces résultats indiquent que les différents lieux de sépulture n’étaient pas déterminés par le statut social d’un individu au sein de la communauté, comme cela avait été spéculé précédemment, mais étaient probablement un des premiers exemples de différences culturelles.

Ces différences peuvent avoir créé des tensions entre les groupes qui, à l’occasion, pourraient se terminer par de la violence, note le résumé fourni par Science Advances.

“On suppose souvent que ces populations préhistoriques n’ont pas de différences culturelles, bien qu’il soit devenu clair que l’utilisation de grottes et de tombes en pierre chevauche l’espace et le temps dans toute l’Europe néolithique”, souligne le magazine.

Pour le chercheur d’Oxford, ce travail met en évidence l’existence d’un niveau de complexité sociale et de division culturelle jusque-là peu apprécié dans le registre européen, “répondant à plus d’un siècle de débat sur le motif de l’utilisation différentielle des grottes et tombes mégalithiques comme lieux funéraires au Néolithique final. “

De même, les résultats ont montré de nouvelles façons d’aborder des questions aussi fondamentales que les racines inégalité sociale et les modes d’interaction entre des groupes ayant des modes de vie et des croyances différents.

Le travail, auquel la société de technologie Alava Arkikus a également participé, confirme également la grande quantité d’informations qui peuvent être obtenues à partir de ces vestiges archéologiques anciens grâce à des approches analytiques modernes à haute résolution, conclut le chercheur dans des déclarations à Efe. EFEfuturo