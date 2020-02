Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a souhaité bonne chance à l’acteur Antonio Banderas et aux films “Klaus” et “Pain and Glory”, les trois nominés espagnols aux Oscars qui seront ratés lors du gala que l’Académie de Le cinéma hollywoodien célébrera ce dimanche à Los Angeles.

“Seule la nomination est déjà un succès pour tous”, a déclaré le ministre dans une vidéo dans laquelle il souligne que le gouvernement et les Espagnols “sont très fiers de vous”.