Cvirus.-Les experts avertissent que la crise économique due au coronavirus peut faire de l’Amérique latine un “autocuiseur”

L’Espagne plaide pour un renforcement de la gouvernance en Amérique latine face à la montée de “l’autoritarisme”

MADRID, 30 avr (EUROPA PRESSE) –

La crise économique attendue dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus pourrait transformer l’Amérique latine en “autocuiseur”, car les mouvements de protestation que Covid-19 a mis en “hibernation” pourraient encore être réactivés avec plus de force face aux difficultés économiques, comme l’a averti jeudi un groupe d’experts lors d’un colloque virtuel.

L’économiste en chef de BBVA, Jorge Sicilia, a expliqué que la région a “un point de départ pire” que d’autres régions du monde en raison des niveaux de pauvreté, d’inégalité et d’informalité de son économie – 40% pour cent en et jusqu’à 70% au Pérou – et des systèmes de santé et de gouvernance plus faibles, de sorte que la crise des coronavirus “a le potentiel d’avoir un impact économique grave”.

“La combinaison des chocs, tous ensemble, que l’Amérique latine a en ce moment est élevée et, par conséquent, toutes les prévisions sont pires que la crise de la dette des années 80 et la crise de 2008. Nous parlons de chutes qui dépassent 5% en 2020 et V reprises qui ne reviendront pas aux niveaux de PIB précédents “, a-t-il prédit, lors du forum” L’impact de Covid-19 en Amérique latine: un équilibre sanitaire, politique et économique provisoire “, organisé par l’Institut royal Elcano et la Fondation Botín.

La doyenne de l’École des affaires mondiales et publiques de l’Université IE et ancienne ministre des Affaires étrangères de l’Argentine, Susana Malcorra, a observé que ces perspectives économiques peuvent transformer la région en “autocuiseur”. “La pandémie a mis l’hyperactivité dans le congélateur sur le front social qui existait auparavant et qui était liée à des problèmes politiques et à une très forte distance entre les citoyens et les gouvernements” et qui pourrait maintenant être réactivée, a-t-il estimé.

Le chercheur principal de l’Institut royal Elcano, Carlos Malamud, a convenu avec Malcorra qu ‘”il n’est pas inimaginable que (les protestations sociales) réapparaissent avec une plus grande virulence”, davantage dans un contexte où des ajustements politiques ont également lieu en raison de la différentes attitudes que les gouvernements de la région ont adoptées face à la crise des coronavirus.

Malamud a mis en garde contre la montée de “l’autoritarisme”. Ainsi, il a distingué les gouvernements “populistes de Covid”, qui seraient ceux du Venezuela, avec Nicolás Maduro; Nicaragua, avec Daniel Ortega; Le Brésil, avec Jair Bolsonaro; Le Mexique, avec Andrés Manuel López Obrador; et El Salvador, avec Nayib Bukele; ceux qui “le font régulièrement”, comme Lenín Moreno en Equateur ou Miguel Díaz-Canel à Cuba; et “ceux qui le gèrent bien ou assez bien”, comme la Colombie, l’Uruguay, l’Argentine ou le Chili.

Concernant les “populistes de Covid”, il a également différencié le Mexique et le Brésil, dont il a qualifié la gestion de la pandémie de “très mauvaise”; et le Venezuela, “avec un nombre d’infections inférieur à Cuba ou même à la République dominicaine, ce qui est frappant”, et le Nicaragua, dont le cas “crie vers le ciel” car il ne compte que 13 patients et trois décès, interrogeant les chiffres officiels des deux.

“Dans une telle crise, les dirigeants politiques sont en jeu, surtout lorsque le rôle du public a été réévalué”, a-t-il déclaré. Malcorra a également exprimé sa préoccupation que la tension entre la liberté et la sécurité ait commencé à révéler “certaines caractéristiques de l’autoritarisme”. “Les tensions sociales étaient déjà là et, maintenant, avec la pression économique, elles vont s’intensifier et la tentation de certains gouvernements de se pencher vers des mesures d’une sévérité très sévère en termes de coupes dans les droits et libertés”, a-t-il prédit.

Dans ce cadre, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Conférence ibéro-américaine et caribéenne, Cristina Gallach, a plaidé pour le renforcement de la gouvernance dans les pays d’Amérique latine. Dans “ces moments que nous assistons, d’autoritarisme, d’hyper-leadership, etc., sans aucun doute, la question du renforcement des institutions est essentielle”, a-t-il dit.

PLUS D’INTÉGRATION

Face à cela, Malcorra a plaidé pour une plus grande intégration régionale, ce qu’il a regretté de ne pas avoir eu parce que “les positions idéologiques ont généré une telle fracture qu’il était impossible de s’asseoir autour de la table”, bien qu’il ait pour le moment soutenu qu’il s’agit d’une une question de la plus haute importance car “il n’y a pas de” sauvez-vous seul “, mais nous partirons de manière partagée”.

Gallach a indiqué que, précisément, le gouvernement espagnol cherche “comment utiliser le post-covid pour surmonter la fragmentation, la décomposition ou le manque de composition” en Amérique latine en raison de l’absence d’une véritable intégration régionale, bien que “avec un point supplémentaire, qui est la partie humanitaire “, et dans ce sens, il a mentionné à la fois la migration vénézuélienne et les mouvements migratoires vers les États-Unis.

À cet égard, il a apprécié l’initiative de la ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha González Laya, d’établir des dialogues avec la secrétaire générale ibéro-américaine, Rebeca Grynspan, et ses homologues de la région. “Le fait de les asseoir à une table télématique et de parler de leurs très graves problèmes, que nous avons aussi (…), est un partage” qui “pallie en quelque sorte la faiblesse des mécanismes de coordination régionaux”, a soutenu .

RELATIONS ESPAGNE-AMÉRIQUE LATINE

Avec tout cela, Gallach a considéré que la crise des coronavirus pouvait offrir à l’Espagne la possibilité “d’approfondir” les relations avec l’Amérique latine, y compris à travers des forums multilatéraux, parmi lesquels il a mentionné le G20, qui comprend plusieurs pays d’Amérique latine. , parmi lesquels le Brésil, le Mexique et l’Argentine se distinguent, et il a souligné que les domaines d’action espagnole pour la santé publique de la région, “face à l’économie informelle” et à la “fracture numérique”, le tout dans une perspective de genre.

Cependant, il s’est déclaré préoccupé par le fait que dans l’UE “l’accent est mis de plus en plus sur l’Afrique”, ce qui rend difficile de se tourner vers l’Amérique latine. “Nous l’avons utilisé, à la fois dans des domaines où il existe de graves conflits politiques et sociaux, comme au Venezuela, au Nicaragua ou en Bolivie, et dans la conception d’un programme positif qui aide ces pays dans les domaines que nous considérons comme fondamentaux.”

En ce qui concerne la sortie de crise déclenchée par le coronavirus, le secrétaire d’État a évoqué la nécessité de forger “une alliance puissante pour ces pays à revenu intermédiaire, déjà boiteux” en matière économique en raison du “choc” de la L’année 2008 pourrait bénéficier du soutien de la communauté internationale, désormais plus concentrée sur les pays les plus vulnérables.

La Sicile a défendu que, malgré l’horizon économique sombre, “il est possible de rendre les politiques publiques” et a proposé des politiques monétaires et de liquidité, étant donné que “les politiques budgétaires sont un peu plus complexes”. La priorité, a-t-il dit, devrait être de “protéger les loyers pendant ce processus d’hibernation”.

De même, l’économiste en chef de BBVA a souligné que, puisqu’il s’agit d’une crise internationale, “il a besoin de solutions mondiales” à travers la coopération entre les pays “pour surmonter la pandémie et que les cicatrices ne sont pas permanentes”.