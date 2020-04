Dacia, la marque low-cost du groupe Renault, compte 6,5 millions de clients et 7 années record consécutives dans l’UE | Moteur

Dacia, la marque roumaine «qui donne plus pour moins», compte 6,5 millions de clients et sept années consécutives de ventes record (jusqu’en 2019) en Europe, où sa part de marché est de 3,6%, grâce aux véhicules comme le SUV Duster ou les voitures de tourisme Lodgy ou Sandero.

Dacia né en 1966, lorsque le gouvernement roumain a décidé de créer une marque pour fournir à ses citoyens des véhicules “modernes, familiers et robustes”. Pour ce faire, en 1968 signe un accord avec Renault de fabriquer sous licence ses modèles Renault 8 et Renault 12, sous les dénominations Dacia 1100 et Dacia 1300 (il a été produit jusqu’en 2006).

À l’époque logo dacia Il avait la forme d’un bouclier à fond bleu représentant un aigle aux ailes ouvertes survolant une montagne et aux initiales UAP (Uzina Automobile Pitesti, Pitesti automobile factory).

En 1978 il change de couleur et en 1990 l’aigle et la montagne sont éliminés, plaçant le mot DACIA en haut du bouclier. En 2008, coïncidant avec l’arrivée du modèle Sandero, un nouveau logo est sorti, qui évolue vers l’actuel, créé en 2013 et qui conserve la forme du bouclier.

Renault achète Dacia en 1999 et relance en 2004 avec la Logan

En 1999, une étape importante est franchie: Renault rachète 51% du capital de Dacia dans le but de moderniser l’usine Pitesti et faire un véhicule abordable pour tous les publics. Ainsi, entre cette année et 2004, le Groupe Renault investit 489 millions et porte progressivement sa participation à 99,3% en 2003.

En 2004, la marque a été relancée avec la commercialisation du modèle Logan, avec lequel le Déploiement de Dacia en Europe, après son succès commercial en Roumanie et, plus tard, en République tchèque, en Hongrie, en Turquie et en Slovaquie. Sa gamme s’élargit avec les Logan Break (2006), Logan Van (2007) et Logan pick-up (2008).

La famille Dacia augmente ses membres en 2008 avec la Dacia Sandero, qui a révolutionné le segment B par sa taille (4,02 mètres de long), son habitabilité (coffre de 320 litres) et son prix (à partir de 7 450 € en Espagne).

En 2009, le Sandero a obtenu la version country Stepway, un succès complet pour la marque roumaine en Espagne, puisqu’elle représente actuellement 65% des ventes du modèle précité.

Dacia Duster, le premier SUV de la marque et un autre de ses succès

Un autre de ses succès commerciaux vient en 2010 avec le Dacia Duster, le premier SUV du constructeur roumain, qui peut être choisi avec des moteurs à essence et diesel, combinés avec une traction avant (4×2) ou une transmission intégrale (4×4). Il est également actuellement disponible avec le GPL (gaz de pétrole liquéfié), une technologie qu’il propose dans la plupart de ses modèles.

Pour renforcer la capacité de production mondiale, Dacia a ouvert une nouvelle usine à Somaca en 2011 (Le maroc) pour fabriquer la Logan et en 2012 à Tanger (Maroc) pour les nouveaux modèles (Lodgy, Dokker et Dokker Van).

La millionième unité Dacia Lodgy quitte l’unité de Tanger en juillet 2017, après le renouvellement des modèles Logan, Sandero et Duster en 2013; et en 2014, la version MCV a été ajoutée à la famille Logan.

L’année dernière, Dacia a fabriqué le demi-million d’unités du Duster, qui a même une version Papamobile

En novembre 2019, Dacia a enregistré une autre de ses étapes, lorsque de l’usine de Pitesti (que 90% de sa production est exportée vers d’autres pays), le demi-million d’unités du Duster est parti.

C’est cette année-là, en 2019, que Dacia a atteint son septième record de ventes consécutives en Europe, avec 564 854 unités vendues et une part de marché de 3,6% (10,4% de plus qu’un an plus tôt) grâce aux modèles Sandero et Duster.

Dans le monde, Dacia a enregistré 763 570 unités en 2019, 5,1% de plus qu’un an plus tôt, ce qui a été célébré avec la série anniversaire limitée sur leurs véhicules et avec laquelle ils se sont souvenus du quinzième anniversaire de la marque.

Il a également profité de cet événement pour livrer, en novembre de la même année, un Duster transformé en “Popemobile” au Papa Francisco.

L’avenir immédiat de Dacia, présent dans 44 pays, arrivera en 2021 avec la vente de la premier électrique de son histoire, le Spring, un compact urbain 5 portes et 4 places avec lequel il souhaite mener une mobilité électrique abordable avec une autonomie de 200 kilomètres.