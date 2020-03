Dacia veut révolutionner la mobilité électrique avec un véhicule abordable avec autonomie sur environ 200 kilomètres | Moteur

Dacia aura son premier véhicule électrique en 2021 avec une autonomie de 200 kilomètres et un intérieur de quatre places, avec lequel il veut révolutionner la mobilité électrique comme il l’a déjà fait avec la combustion traditionnelle avec des modèles comme la Logan, Sandero ou Duster.

Dacia Spring Showcar électrique C’est le prototype qu’il a développé – il allait le présenter au Salon International de Genève, qui a finalement été annulé par le coronavirus – pour son immersion dans une mobilité zéro émission focalisée à la fois pour les entreprises et les particuliers.

La marque roumaine, définie comme “révolutionnaire du monde automobile“, a mis à profit l’expérience du Groupe Renault en la matière, à laquelle il appartient.

Image SUV pour ce qui sera la première Dacia électrique

La carrosserie que vous avez choisie pour votre prototype est celle d’un SUV SUV à cinq portes en gris taupe avec des touches orange mat, des éléments striés, une garde au sol élevée et des protections intégrées dans les pare-chocs avant et arrière.

La signature lumineuse, nouveau design, vient de Led devant et derrière. L’avant est divisé en deux niveaux (une ligne horizontale en haut et quatre éléments intégrés dans le pare-chocs) et la ligne arrière est formée de quatre feux qui forment un double Y.

Dacia n’a pas avancé ni puissance, ni la capacité de la batterie qui équipera votre nouveau véhicule, ni prix, qui avance qui sera “le plus abordable d’Europe”.

Ce qu’il a confirmé, c’est que la version série se concentrera sur la parcs de véhicules partagés qu’il y en a dans les différentes villes européennes, dans lesquelles le Groupe Renault est impliqué.