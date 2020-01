Daddy Yankee et Nicky Jam chantent à Times Square leur nouveau tube “Move it” | La culture

Daddy Yankee et Nicky Jam ont présenté le reggaeton “old school” au public qui s’est réuni autour de l’emblématique place de New York Times Square, pour les voir chanter leur tube de 2020 “Move it” à la télévision américaine, la première chanson qu’ils font Ensemble en deux décennies.

Excités et après avoir souligné l’importance de leur collaboration, Nicky et Yankee ont chanté cette chanson ensemble et live pour la première fois, produite par le duo Play-N-Skillz dans le studio “Good Morning America” ​​du légendaire programme du matin du réseau ABC.