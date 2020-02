Daddy Yankee règne dans le prix Lo Nuestro avec sept trophées | Culture et divertissement

Le reggaeton Daddy Yankee a été couronné ce jeudi roi de l’édition 2020 du prix Lo Lo en remportant sept prix lors d’une cérémonie organisée par la chaîne de télévision Univision à Miami (USA).

Parmi les sept trophées remportés par l’artiste portoricain, celui de l’artiste de l’année, artiste masculin de la musique urbaine, collaboration de l’année et single de l’année avec son thème “Calma”, avec la collaboration de Jamaican Snow, et remix de l’année se démarquait avec “Single”, avec Bad Bunny et Lunay.