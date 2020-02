Dámaso López «El Licenciado», le patron qui a trahi son partenaire «El Chapo», pourrait maintenant couler García Luna

Peu étaient aussi proches de Genaro García Luna que Dámaso López, “Le baccalauréat”. Ils se sont rencontrés il y a des années, lorsque ce dernier contrôlait la masse salariale des Cartel de Sinaloa.

Le rôle du Bachelor était si important dans l’organisation criminelle qu’il connaissait le nom de chacun des fonctionnaires impliqués dans le réseau criminel.

Par conséquent, la justice aux États-Unis prépare déjà le témoignage du capo mexicain, Dámaso López Núñez, qui a pu témoigner lors du procès contre le chef de la police mexicaine sous le gouvernement de Felipe Calderón (2006-2012) et grand stratège dans la lutte contre le trafic de drogue, Genaro García Luna.

L’homme qui, en janvier 2019, a coulé son ancien partenaire et compadre, Joaquín «El Chapo» Guzmán, a été invité à participer à l’avis à haute tension de García Luna, qui devrait recevoir des pots-de-vin millionnaires de la Cartel de Sinaloa.

Actuellement, l’ancien chef de la police mexicaine négocie un accord avec le ministère américain de la Justice pour éviter une procédure judiciaire pour quatre délits liés à la drogue.

L’accord de García Luna avec les autorités a commencé le 3 janvier, le jour où il a déclaré «non coupable» des accusations dont il était accusé.

Lors de sa deuxième audience, le 21 janvier, le juge Brian Cogan a donné au parquet américain 30 jours pour prouver les finances, les biens et la manière dont García Luna a obtenu sa citoyenneté américaine. La prochaine audience aura lieu le 2 avril.

L’exhortation du gouvernement américain à «El Licenciado» a été rendue publique hier, lors de l’apparition du narco mexicain dans un Cour de district de l’Est de Virginie.

Selon les personnes présentes, lors de l’audience, l’ancien compagnon de Chapo s’est assis sur le banc pour entendre le gouvernement américain intercéder pour la réduction de sa peine.

En janvier 2019, “The Bachelor” a accepté de témoigner devant le tribunal de Brooklyn sur le rôle central de Guzmán Loera dans le cartel de Sinaloa et sa consolidation dans l’empire criminel.

Fils d’un officiel local influent, Dámaso López est allé travailler au parquet de Sinaloa et est progressivement devenu l’un des responsables de la prison de Puente Grande à Jalisco.

C’est là qu’il a rencontré “El Chapo”, arrêté au Guatemala en 1993 et ​​détenu dans ce centre. Dámaso López a facilité la première évasion du capot d’une prison fédérale au Mexique. En 2015, il échapperait au second. “The Bachelor” a quitté son emploi et a commencé à travailler pour “El Chapo”.

Malgré cela, Damaso a toujours gardé un profil bas. Son nom a commencé à retentir fort il y a quelques années avec l’avant-dernière arrestation de Guzman, qui avait désigné Damaso comme son successeur. C’était, dit-il, quand La Marine l’a attrapé à Mazatlan en février 2014.