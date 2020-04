Daniel Marx: “Il faut investir dans un mécanisme de test permettant de libérer la population pour réactiver l’économie”

L’économiste Daniel Marx pense qu’il est encore trop tôt pour savoir à quel point le coup à l’activité sera difficile à la suite des tentatives de contenir l’épidémie de coronavirus Covid-19.. Il comprend cependant que la réaction à l’urgence sanitaire a été adéquate étant donné qu’il n’y a pas de base avérée sur la façon de se conduire, mais il maintient également qu’il est urgent d’investir dans un système de tests généralisé qui permet à la population d’être progressivement libérée afin de se réactiver. à l’économie. Et, dans ce contexte, elle soutient qu’en plus il est temps de réfléchir à la possibilité de parvenir à un “accord intérimaire” avec les créanciers compte tenu du peu de temps et des conditions difficiles dans lesquelles la renégociation de la dette se poursuit.

L’ancien secrétaire aux finances, chef du cabinet de conseil Quantum et – pour une courte période – conseiller du ministre de l’économie Martín Guzmán Pour la renégociation de la dette en devises avec des créanciers privés, il avoue ne pas disposer à l’heure actuelle d’une véritable mesure de ce que seront les dommages que la pandémie causera à l’économie argentine. Mais, ajoute-t-il, il ne croit pas que quiconque puisse le mesurer à cette hauteur car il n’est pas possible de prédire comment il sera surmonté.

«Nous ne suivons pas en détail les données précises sur les produits, mais nous nous appuyons plutôt sur diverses sources. En ce sens, nous savons qu’il y a un fort impact sur l’activité, évidemment, mais nous pensons que personne ne sait comment cela se terminera“Il a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec Infobae.

– Selon vous, quels sont les problèmes les plus urgents à résoudre en ce moment?

– De toute évidence, il y a le problème de santé lui-même et l’impact sur les gens, comme première préoccupation. Ensuite, il y a comment cela influence les comportements. Les gens deviennent beaucoup plus conservateurs, dans le sens de s’inquiéter de leur niveau de revenu futur, et par conséquent de réduire la consommation, il y a plusieurs choses qu’il essaie de fournir et qui génèrent une sorte de matelas. D’un autre côté, les gouvernements tentent de compenser dans une certaine mesure ou d’atténuer les effets de fortes baisses de la demande et simultanément de certaines perturbations de l’offre, en raison de la logistique et des chaînes de valeur interrompues. Dans ce sens, Les principaux risques sont suivis de l’impact monétaire et fiscal, qui dans certains pays est plus préoccupant que dans d’autres.. Dans de nombreux pays qui ont accès à un crédit très solide sans pratiquement aucune limitation, cela n’est pas inquiétant. Dans certains pays où ces limitations existent, le problème est de savoir comment rendre efficaces les remèdes appliqués en matière fiscale monétaire. L’Argentine fait partie de ces derniers.

– Il a parlé du côté monétaire, l’émission est la voie choisie pour couvrir les nouveaux besoins. Ai-je pensé qu’il était prudent de le faire en l’absence de meilleures alternatives?

– Je pense que la question monétaire est une chose à laquelle nous devons absolument recourir. Ce qui devrait être recherché, ce sont des mécanismes pour tempérer certains des effets secondaires négatifs.

– Donner plus de stabilité aux perspectives d’épargne en pesos ou aux soldes monétaires en pesos. Avec certains signaux politiques à cet égard et peut-être certaines questions qu’ils considèrent comme un cadre pour ce qui est le régime de paiement du même secteur public en termes généraux, parce que les comptes budgétaires vont également être très affectés.

– Parlez-vous d’augmenter les taux d’épargne?

– Non, je veux dire par exemple promouvoir des mécanismes d’épargne à moyen et long terme afin que les gens sentent – et il y a un engagement – qu’il n’y a pas d’abus dans la possibilité d’extraire la richesse de ces économies, de ces soldes monétaires. Les dépôts UVA peuvent être l’un des mécanismes à long terme, mais je pense aussi aux bons du Trésor qui sont émis. Ce n’est pas quelque chose à créer parce qu’il existe déjà, mais c’est à promouvoir.

– Sur le plan fiscal, voyez-vous une baisse des impôts nécessaire compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires des entreprises?

– Il y a quelques choses à régler à ce sujet. Vous devez voir combien vous pouvez et comment il est mis en œuvre.

– Et les inquiétudes sur la chaîne de paiement?

– Je pense que des mécanismes complémentaires devraient être étudiés. Je n’ai pas la solution, mais je veux parler des mécanismes d’achat de la Banque centrale ou avec l’argent public de certains actifs financiers et avec cela, en essayant d’éviter de nouvelles complications. Tout à essayer pour que les paiements de rémunérations et autres dépenses immédiates des entreprises puissent être honorés, mais il faut bien l’étudier.

– La renégociation de la dette a été compliquée par la hausse de la prime de risque argentine. Est-il judicieux de continuer à chercher un accord rapide?

– Je pense qu’à ce stade, nous devons voir comment les conversations existantes deviennent plus propices, en établissant un processus tenant compte du fait qu’il est possible de ne pas résoudre à court terme bon nombre des divergences qui existent entre le débiteur et les créanciers. Dans ce sens, Je pense que certains traitements provisoires ne devraient pas être exclus pendant que ces problèmes plus profonds et plus complexes sont résolus..

– A quoi ressemblerait ce mécanisme?

– Il s’agit de convenir avec les créanciers d’un traitement provisoire en attendant de meilleures conditions de marché. Je vois cela comme une possibilité si vous avez fait face au processus général, je ne vous dis pas la résolution de la renégociation, mais le processus. Quelles sont les choses que vous allez essayer d’observer et où sont les possibilités de développer une solution globale. Avec l’avancement de ce processus, un accord temporaire peut être conclu en même temps.

– Concernant les mesures préventives d’isolement social, pensez-vous qu’il est possible que l’impact économique rende le remède pire que la maladie?

– Le premier est la crise sanitaire. Mais je pense qu’il existe des mécanismes disponibles qui devraient être étudiés. Essayez de rendre le remède moins cher. Et plus concentré aussi. J’entends par là une combinaison de mécanismes de test, beaucoup plus large et plus générale que ce qui se fait aujourd’hui.. Il faut voir son coût et essayer de le minimiser, de le combiner avec des mécanismes de suivi des personnes et des infections essayer de libérer la circulation des personnes à l’avenir, selon les priorités et les besoins. Mais pour cela, les mécanismes que je mentionne doivent atteindre un degré de fiabilité important grâce à cette combinaison de tests et de surveillance. Cela doit être basé sur des preuves, mais pour cela, vous devez investir.

– Comment évaluez-vous la réaction du gouvernement à la crise sanitaire et son impact sur l’économie?

– D’une manière générale, on voit les réponses. Il y a des questions d’essais et d’erreurs car il n’y a pas d’antécédents très valables qui sont répandus et peuvent être facilement appliqués, mais il y a encore des choses à résoudre.