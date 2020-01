Daniel Scioli: “Je suis sûr que nous trouverons de plus en plus de matches avec le Brésil”

Lors d’un événement au Palacio San Martín organisé par le Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), l’ambassadeur désigné au Brésil, Daniel Scioli, a déclaré que pendant son administration il y aura “de plus en plus de coïncidences” avec le pays voisin.

Devant un auditorium rempli de représentants brésiliens, le fonctionnaire a souligné “L’énorme défi qui signifie la suppression de toutes les barrières et l’approfondissement des liens” entre les deux nations, notamment “dans un secteur stratégique comme l’agroalimentaire” et dans le cadre de “cette lutte contre la faim qui a commencé”, le gouvernement de Alberto Fernandez

Lors de la réunion qui s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, le nouveau représentant de l’IICA en Argentine, l’agronome, a été présenté Caio Rocha et le titre d’Ambassadeur de bonne volonté de l’organisme a été donné à l’entrepreneur Hugo Sigman

En outre, l’événement a servi d’adieu virtuel à Scioli, qui partira bientôt à Brasilia pour commencer à remplir son rôle diplomatique. “Je suis sûr que nous trouverons de plus en plus de matches avec le Brésil”, a déclaré l’ancien gouverneur de Buenos Aires.

Dans la salle se trouvaient également plusieurs représentants du pays voisin, dont l’ambassadeur à Buenos Aires, Sergio Danese; le secrétaire à l’articulation et aux alliances du ministère de la citoyenneté, Cezar Schirmer; députés de l’État de Rio Grande do Sul et personnalités de la sphère politique et commerciale.

Lors de son discours, Scioli a également remercié “L’énorme responsabilité” déposé en son sein par le président Alberto Fernández et le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, qui lui ont confié la tâche d’entretenir des relations avec le principal partenaire commercial de l’Argentine.

Par la suite, le futur ambassadeur a eu des entretiens avec le directeur général de l’IICA, l’Argentine Manuel Otero, avec qui il a parlé du rôle dynamique des territoires ruraux et de l’agriculture familiale dans les programmes de marchés publics au Brésil, s’est concentré sur la production du secteur agricole à petite échelle, selon des sources proches de l’ancien gouverneur de Buenos Aires.

Dans sa présentation, Otero a souligné “La vaste expérience et la capacité de dialogue de Daniel Scioli pour jeter des ponts” avec l’administration de Jair Bolsonaro et “établir un nouvel agenda” entre les deux pays.

L’IICA est l’agence spécialisée pour l’agriculture du Système interaméricain qui soutient les efforts de ses 34 États membres pour réaliser le développement agricole et le bien-être rural. Basée au Costa Rica, son objectif est de stimuler, promouvoir et soutenir les efforts de ces pays pour réaliser leur développement agricole et leur bien-être rural grâce à une coopération technique internationale d’excellence.