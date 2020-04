Danna García teste positif pour le coronavirus pour la deuxième fois

L’actrice colombienne Danna García ne se débarrasse pas du coronavirus Danna García n’a pas eu de bonnes semaines depuis des jours grâce à son isolement Il y a quelques semaines, l’actrice colombienne est allée à l’hôpital parce qu’elle ne pouvait pas respirer

Depuis quelques semaines, Danna García se bat contre le coronavirus, car à la mi-mars, elle aurait été testée positive pour COVID-19, elle a donc dû se séparer de son fils pour s’isoler et n’infecter personne, car elle avait de forts symptômes Au cours du cinquième jour, elle a surpris tout le monde avec une vidéo où elle a été transférée à l’hôpital dans une ambulance, maintenant, l’actrice donne une autre terrible nouvelle.

Après avoir été hospitalisée parce que ses poumons se sont effondrés et qu’elle a eu du mal à respirer en raison du coronavirus, Danna García est revenue à la maison améliorée et quand tout semblait sortir de la maladie qui inquiète et rend tout le monde malade, il s’avère qu’elle a libéré Grâce à ses réseaux sociaux, il a été testé positif pour le coronavirus pour la deuxième fois.

Divers comptes Instagram tels que Chamonic et Re Gossip, ont reproduit les histoires de Danna García où à travers trois vidéos, elle a écrit ce qui suit: «Merci à tous pour tout. Je t’aime Je dois partager quelque chose avec toi… J’ai encore COVID-19 », lit la première vidéo avec une image de son visage souriant.

Puis dans une deuxième Instagram Storie, dans laquelle vous pouvez voir une vidéo avec son petit fils, Danna García a écrit: «Pensées positives. Je serai bien. Nous irons tous bien. “

Pour une troisième vidéo, l’actrice a utilisé un filtre de souris sur son visage alors qu’elle souriait et écrivait: «Nous irons encore de l’avant. Les tests de cette semaine ont été positifs pour le virus », ce qui prouve que Danna García a encore un long chemin à parcourir de manière isolée pour vaincre le coronavirus.

Les commentaires sur Instagram de ‘Re potins’ ont été immédiats: “Dieu illumine votre chemin et délivre la guérison”, “Quelle tristesse je ne peux vraiment pas croire”, “Soudain, le virus n’est jamais sorti du corps du tout Je suis avec lui depuis près d’un mois, je me sens bien mais je sais que je ne suis pas complètement en bonne santé »,« Beaucoup de force et que Dieu te protège »,« Mon Dieu, les larmes me sont venues aux yeux ».

Mais avec tout et les messages qu’il a publiés dans ses histoires, Danna García pourrait être plus craintive que jamais, car la dernière photo qu’elle a publiée sur Instagram donnerait l’impression qu’elle “disait au revoir”.

Avec près de 25 000 likes et un paysage de Danna García dans ce qui semble être un grand canyon, le Colombien a écrit: “Tant que la terre respire et guérit, nous ferons de même … merci beaucoup …”. C’est le message que l’actrice a publié après un deuxième test positif pour le coronavirus, une maladie qui la maintient enfermée depuis mars et avec laquelle elle purgerait plus d’un mois en quarantaine.