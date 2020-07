Le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump tiennent la main sur leur cœur pour l’hymne national des États-Unis alors que l’artillerie militaire lance un salut pour célébrer le jour de l’indépendance des États-Unis dans le jardin sud de la Maison Blanche à Washington ce 4 juillet 2020. . / Carlos Barria

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé ce samedi que le pays était en train de « vaincre la gauche radicale », dans un acte à la Maison Blanche à l’occasion du 4 juillet, jour de l’indépendance, auquel ils ont assisté des centaines de personnes sans respecter la distance sociale due au coronavirus.

« Maintenant, nous sommes en train de vaincre la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs, les pillards et l’agent, qui dans bien des cas ne savent pas du tout ce qu’ils font », a déclaré le président dans un discours lors de l’acte « Salut à l’Amérique » (Salut aux États-Unis) pour la fête.

Comme d’autres événements Trump, celui-ci est devenu plus un rassemblement de campagne qu’un discours national.

HOMMAGE AUX HÉROS

Trump a salué le travail des « héros américains » qui, à travers l’histoire, ont vaincu les nazis, détruit le fascisme et se sont déclarés vainqueurs des communistes; et a parlé des inventeurs et des astronautes du pays qui ont jeté des jalons.

« Tous les Américains vivant aujourd’hui sont les héritiers de ce magnifique héritage (…) C’est pourquoi nous honorons des générations de héros américains, dont les noms figurent sur les monuments, sur les pages de l’histoire et dans le cœur des gens » , a indiqué le président.

« Par conséquent », a-t-il souligné, Nous ne laisserons jamais une foule en colère effacer notre histoire et détruire nos monuments. »

Trump faisait référence aux attaques des dernières semaines contre des monuments de dirigeants de la Confédération (les États confédérés – les sudistes et les esclavagistes – pendant la guerre civile), les pères fondateurs des États-Unis et même les explorateurs liés à la conquête espagnole de l’Amérique, comme Christophe Colomb .

Ces attaques sont intervenues dans le feu des protestations raciales déclenchées après la mort, fin mai, de George Floyd aux mains d’un policier blanc à Minneapolis, Minnesota.

« Ensemble, nous nous battrons pour notre rêve américain et pour défendre, protéger et préserver le mode de vie américain qui a commencé en 1492, lorsque Columbus a découvert l’Amérique », a déclaré Trump.

PAS DE DISTANCE SOCIALE

Lors de l’événement dans les jardins de la Maison Blanche, ils ont assisté des centaines de personnes, y compris des mineurs, sans respecter la distance sociale et beaucoup sans masque, comme Trump lui-même qui refuse de le porter, malgré les recommandations des experts de la santé pour éviter l’expansion de COVID-19.

Trump a fait mention de la pandémie, notant: « Nous avons été touchés par le virus venu de Chine et nous avons fait beaucoup de progrès », a-t-il déclaré.

Il a accusé la Chine de « secret, tromperie et dissimulation » de la crise sanitaire qui, à son avis, a contribué à l’expansion du coronavirus SARS-CoV-2.

« La Chine doit être tenue responsable », a décidé le président, qui a ajouté que les États-Unis auront un vaccin avant la fin de l’année.

TRUMP SUCKS CONTRE LA PRESSE

Dans une autre de ses constantes, Trump s’est déchaîné contre les médias « qualifiant à tort ses opposants de racistes et condamnant les citoyens patriotes ».

« Ils me calomnient non seulement moi ou le peuple américain, mais aussi des générations de héros qui ont donné leur vie pour les États-Unis », s’est plaint le président.

Trump a accusé les médias d’avoir « déshonoré le grand héritage » et la mémoire des héros américains. « Plus vous (les médias) mentez et conspirez, plus vous perdez de crédibilité », a averti Trump, qui, malgré ses paroles conciliantes, a exhorté l’unité des Américains, qui, a-t-il dit, ne seront possibles « qu’avec des libre « .

Les paroles du président ont été suivies par une exposition d’avions militaires Ils ont survolé le centre commercial, l’esplanade monumentale à côté de la Maison Blanche, où des centaines de personnes se sont rassemblées, malgré les appels de Muriel Bowser, le maire du district de Columbia, où se trouve Washington DC, pour que les gens restent à la maison ce 4 juillet pour éviter la propagation de la pandémie.

