Dans le premier match du deuxième cycle de Miguel Russo, Boca est égal à 0-0 contre Universitario de Perú

L’heure de vérité a commencé pour ce renouveau La bouche. Bien que l’équipe soit pratiquement la même qu’il dirigeait Gustavo Alfaro (il a rejoint Pol Fernandez, arrivée de la Croix Bleue du Mexique), les changements se feront dans la banque de substitution et dans la direction, avec Jorge Amor Ameal et Mario Pergolini à la tête et avec Juan Román Riquelme a responsable de tout le football.

Dans el Bicentenaire de San Juan c’est la première réunion du deuxième cycle de Miguel Angel Russo devant la première équipe. Votre adversaire est Université du Pérou.

Dans les premières étapes du jeu, le plan de l’entraîneur a commencé à être vu, au moins à partir de la disposition tactique; proche de la pensée proclamée par Riquelme. Le 4-4-2 en défense est devenu un 4-3-1-2, de la libération d’Emanuel Reynoso à la position d’attelage. Pour les groupes, Salvio et Villa. Et au-dessus, Tevez et Soldano tournent; le capitaine Carlitos remplissant le mandat du DT de ne pas trop se retirer sur le terrain.

Bien sûr, devant lui, il a trouvé un étudiant de l’Université maladroit, qui a appuyé du milieu de terrain, bloquant les lignes de passage et forçant le Xeneize à sauter. Ainsi, dans les 20 premières minutes, la seule occasion dans laquelle toute la rive est arrivée au fond a été un débordement de Salvio, qui n’a pas réussi à frapper le centre du dos. Puis il est venu en danger avec une tête haute de Lisandro López.

Pour cet engagement, le Xeneize a trois victimes sensibles: l’archer Esteban Andrada (a subi une entorse du ligament latéral interne du genou droit) et des milieux de terrain Nicolas Capaldo et Alexis Mac Allister (Les deux joueront le match pré-olympique avec l’équipe nationale argentine à la recherche d’un billet pour Tokyo 2020). L’attaquant non plus Jan Hurtado (cité par le Venezuela).

Dans ce contexte, l’entraîneur expérimenté utilise cet engagement comme banc d’essai face à la dernière ligne droite de la Super League. En l’absence de 7 dates, La bouche est à côté de Lanús l’une des escortes et n’apparaît qu’une seule unité du leader argentin Juniors.

Le directeur technique place les trois bâtons sous Jour de Marcosz tout Boire Reynoso et Sebastian Villa accompagner au milieu de terrain pour Campuzano et Eduardo Salvio.

À l’offensive, à côté de Carlos Tevez, est en position avant-centre Franco Soldano, car Wanchope Ábila C’est entre les cotons. De cette manière, Mauro Zarate Il occupe une place dans la banque des remplaçants.

Les Péruviens utilisent ce duel comme préparation au match contre Carabobo du Venezuela, pour la première phase du Copa Libertadores.

Bouche: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Emanuel Reynoso, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Université du Pérou: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Donald Millán, Armando Alfageme, Barco, Alberto Quintero; Urruti et Dos Santos. DT: Gregorio Pérez.

Stade: Bicentenaire de San Juan

Télévision: Fox Sports Premium