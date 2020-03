Dans les débuts de Loose Animals, Axel Kicillof a parlé des héritiers politiques de Cristina Kirchner

Ce lundi pour l’Amérique, Animaux en liberté Il a commencé la saison 12 avec les débuts de Luis Novaresio dans la conduite en remplacement d’Alejandro Fantino. Le premier interviewé de 2020 était le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, qui a dit qu’il ne faisait pas partie de ses attentes d’être candidat à la présidence de la Nation.

Dans ses débuts à la tête du cycle, Novaresio a publié un éditorial dans lequel il disait que le pays «doit sortir du dogme, des convictions sans discussion, des vérités qui n’ont pas de contradiction. C’est une période très difficile, dans d’autres circonstances un pays pourrait prendre plaisir à jouer le crack, mais traversé par l’inflation, l’exclusion, par de nombreuses personnes qui n’atteignent pas la fin du mois, il est de notre devoir de les écouter tous », a répété le journaliste.

Dans la première main dans la main de l’année, Novaresio a consulté le président provincial sur la possibilité qu’il ou Max Kirchner devenir les héritiers politiques de Cristina Kirchner, du kirchnerismo pur. “Nous sommes raisonnablement concentrés sur la résolution de la question de la dette, du chômage, aujourd’hui il n’y a pas de discussion sur le pouvoir, la succession”, a répondu Kicillof, puis loue la figure du chef du bloc du Front de tous à la Chambre nationale des députés: «Maximum, je ne sais pas s’il veut ou ne veut pas, mais il est extrêmement formé et fait une carrière politique collective; vouloir être quelque chose, c’est la cécité, c’est collectif. » Avant la question précise de savoir s’il compte parmi ses attentes d’être candidat à la présidence, l’ancien ministre de l’économie a déclaré: «Non, nous devons traverser une reprise très complexe en Argentine; J’ai pris une immense responsabilité, moi, mon équipe de ministres, les maires, nous travaillons tous jour et nuit sans cesse pour faire avancer cette situation ».

En ce sens, il a souligné les priorités de la gestion du Front de tous dans la province: «Premièrement, ceux qui ont moins, mais tout le monde est en difficulté, il n’y a pas d’endroit où l’on ne vous demande pas de travailler», a-t-il dit. «Pour les conditions dans lesquelles nous sommes, s’il n’y a pas d’argent pour faire quelque chose, qu’il y a du dévouement, de l’ingéniosité, de la créativité, de l’austérité, de l’honnêteté, toutes les valeurs que dans un cadre de possibilités vous étirez, chaque jour vous vous réveillez et voyez cette nouvelle chose vous pouvez faire pour vous améliorer un peu “, a-t-il déclaré.

Conformément au discours d’Alberto Fernández, Kicillof a analysé le risque de défaut dans lequel l’Argentine est: “Le Fonds monétaire international l’a dit, la dette n’est pas viable, dans les conditions actuelles, elle ne peut pas être payée”. “Nous espérons que les négociations se dérouleront bien, c’est-à-dire pour récupérer la soutenabilité de la dette, que l’Argentine avec ses propres ressources peut se le permettre », a expliqué l’économiste.

Précisant les échéances de la dette assumées par la province, il a ajouté: «J’ai supposé il y a 80 jours et le 26 janvier nous avions déjà la première échéance, nous avons essayé de la reporter. Maintenant, nous travaillons pour amener les créanciers et expliquer que tel qu’il est, vous ne pouvez pas payer, pour payer, vous devez grandir », a-t-il insisté.

Ce lundi, dans son discours d’ouverture de l’année législative, Kicillof a dénoncé l’héritage de María Eugenia Vidal. Dans le même ordre d’idées, dans Loose Animals, il a de nouveau inculpé son prédécesseur et l’ancien président: “Mauricio Macri nous a tous trompés, le gouvernement Cambiemos a été en proie à des mensonges, ils ont été très nuisibles”.

«Ce ne sont pas des affaires personnelles», a-t-il expliqué à propos de Vidal, et a précisé que «l’état de la province est en terre brûlée, tous abandonnés. Il ne s’agit pas d’agression, ni de personnalisation, j’aurais aimé défendre davantage la Buenos Aires de Macri », a critiqué l’ancien gouverneur.

Quant à la direction, il a célébré le début des cours dans le temps et la forme après avoir conclu un accord avec les syndicats d’enseignants de la province: «Si tout va bien, ils vont vaincre l’inflation, avec Macri et Vidal ils ont été attaqués publiquement. Nous récupérons le salaire qui a été perdu », a-t-il déclaré.

Dans la nouvelle édition de Loose Animals – qui aura lieu tous les jours à 23h30 – Novaresio était avec l’équipe habituelle du programme et de nouveaux invités au panel qui accompagnera le journaliste et le pilote cette saison: Romina Manguel, Javier Calvo, Maxi Monténégro, Gustavo Marangoni, Mariano Cúneo Libarona, Jonathan Viale, Beatriz Sarlo. Ils font également partie de l’équipe, Nacho Ortelliet à l’extérieur Diego Lewen. Pour sa part Jorge Assisi Il poursuivra mercredi ses entretiens intimes. “C’est le défi le plus intéressant de la télévision ouverte”, a déclaré Novaresio en dialogue avec Teleshow “Il n’y a pas d’autre programme comme celui-là, qui concentre le débat sur une table des journalistes très forte, main dans la main. Quand ils l’ont proposé, j’ai accepté immédiatement, même si cela signifiait laisser des choses que j’aimais beaucoup, comme Je dois dire (également en Amérique) et Interview (pour A24) », A ajouté le conducteur qui a fait l’éloge de son prédécesseur:« Ale (Fantino) était un énorme distributeur du mot ». Concernant la contribution qu’il apportera à la série télévisée, il a déclaré que “L’idée est d’ajouter un support journalistique.” “Dans une année où beaucoup de débats sont demandés, je viens pour essayer de mettre une marque du côté du journalisme, et main dans la main, reproduire ce qui a été une grande joie: l’interview”, a souligné Novaresio.