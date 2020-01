Dans les hautes terres du Pérou, une émission de radio étudiante met en garde contre la traite des êtres humains

CUSCO, Pérou, 21 janvier (Fondation Thomson .) – Réunis autour d’un microphone dans une ville du sud du Pérou, cinq adolescents ont été diffusés dimanche avec un sérieux avertissement.

“Compañeras, n’importe qui peut être victime de la traite. Cela se produit dans nos communautés”, a déclaré Dina Mamani, 15 ans, l’une des animatrices d’une émission de radio hebdomadaire qui analyse la menace que représentent les trafiquants de personnes dans les villages. pauvre agricole des hauts plateaux andins.

“Restez vigilant, restez informé”, a-t-il déclaré à l’antenne le mois dernier dans le district de Huancarani, atteignant 5 000 auditeurs tout en alternant librement entre l’espagnol et le quechua parlés par les indigènes.

Les trafiquants pointent vers les villages situés autour de la zone touristique de Cusco, emmenant leurs victimes à des centaines de kilomètres de là, dans la jungle amazonienne du Pérou, où l’extraction illégale de l’or est monnaie courante.

Dans la vaste zone de jungle de Madre de Dios, les femmes et les filles sont victimes de trafic sexuel dans les bars et les maisons closes fréquentées par les mineurs, tandis que les hommes et les garçons sont victimes d’abus de travail dans les mines à ciel ouvert fonctionnant sans permis , comme l’ont rapporté les procureurs et les militants.

Les mesures sévères prises par les forces militaires l’année dernière contre les mines illégales ont simplement conduit les opérateurs dans de nouvelles zones et plus loin dans la jungle où les autorités et les militants craignent que l’esclavage moderne continue de se propager mais soit désormais plus difficile à détecter et prévenir.

Cela représente un danger pour les adolescentes de la ville, en particulier pendant les vacances scolaires de décembre à février, lorsque de nombreux étudiants sont attirés à l’extérieur de leurs maisons avec de fausses offres d’emploi qui promettent des salaires élevés pour travailler comme serveuses, cuisinières ou danseuses.

“Le plus grand risque de traite est pendant les vacances lorsque les enfants cherchent du travail”, a déclaré à la Fondation Thomson . Rosario Salazar, directrice adjointe d’Amhauta, un groupe qui lutte pour les droits des femmes.

Les faibles taux d’alphabétisation et le manque de couverture Internet dans les villages au sommet de la montagne font de la radio la principale source d’information et un outil essentiel pour lutter contre la traite des êtres humains.

“Avec la radio, vous pouvez diffuser des messages aux communautés que nous ne pouvons pas atteindre”, a déclaré Salazar de Amhauta, qui soutient le programme de radio pour adolescents depuis son lancement en 2014, en collaboration avec l’association caritative pour les enfants Terre des Hommes.

Vivant dans la pauvreté avec des parents qui peinent à joindre les deux bouts, les adolescentes autochtones sont une cible évidente pour les trafiquants.

Les jeunes femmes devraient travailler pendant les vacances scolaires; certains pour aider à payer des manuels et des uniformes, ou des vêtements, des chaussures et des smartphones que leurs parents ne peuvent pas se permettre; d’autres pour faire en sorte que leurs familles, principalement agricoles, puissent mettre de la nourriture sur la table.

Dans les agences pour l’emploi du centre de Cusco (où les adolescentes se rendent pendant les vacances scolaires pour chercher du travail), les murs sont remplis de publicités allant de l’aide à la cuisine au travail domestique.

Certains offrent des salaires allant jusqu’à 560 $ par mois, loin des 70 $ que les agriculteurs de subsistance qui cultivent du maïs et des pommes de terre peuvent s’attendre à gagner normalement, et un signe révélateur que l’annonce est un piège tendu par un trafiquant, selon Amhauta.

Selon les dernières données officielles disponibles, près de 80% des cas de traite des personnes signalés à la police à l’échelle nationale au Pérou en 2017 concernaient des victimes qui avaient été recrutées par le biais de fausses offres d’emploi.

Une fois qu’elles atteignent les camps miniers et les bars, les adolescentes victimes sont généralement bien traitées au début. Ils sont payés, nourris et reçoivent de nouveaux vêtements, du maquillage et un logement.

“Ils ne savent même pas qu’ils sont capturés et ne se reconnaissent pas comme des victimes”, a déclaré Mercedes Arce, coordinatrice du groupe anti-traite CHS Alternative. “C’est un processus subtil.”

Cependant, l’exploitation (que ce soit pour le travail forcé ou la prostitution) fait que les adolescents sont dépouillés de leurs papiers d’identité, qui ne peuvent pas entrer et sortir librement, et à qui on dit qu’ils doivent payer les frais de transport, de nourriture et de logement. at-il indiqué.

Dans le cas des filles et des femmes, cela commence souvent par le lavage des vaisseaux. On leur offre ensuite la possibilité de gagner plus d’argent en buvant et en dansant avec les mineurs, et enfin en ayant des relations sexuelles avec eux.

Dans l’émission radiophonique pour adolescents, intitulée “Aguas Turbias, Voces Claras” et diffusée depuis la halle du marché, Carla Zunilda, 16 ans, a été la prochaine à tenter de convaincre ses compagnons.

“Ne vous laissez pas berner par des offres d’emploi qui paient beaucoup d’argent”, a-t-il déclaré. «Connaissez les risques. Dites non aux offres d’emploi, continuez à étudier. “

Cependant, la radio est une arme à double tranchant, car elle est également utilisée par les trafiquants pour atteindre plus de victimes avec de fausses promesses, a déclaré Andronika Zans, procureur contre la traite des êtres humains à Cusco.

“Pour capturer une victime, ils se rendent dans une station de radio et atteignent les communautés les plus reculées, les paysans, les familles les plus pauvres”, a-t-il dit.

À Cusco, les procureurs ont enquêté sur 60 cas de traite présumée de personnes en 2019, une diminution par rapport à 100 cas en 2017, principalement en raison du fait que moins de personnes ont signalé le crime, a déclaré le procureur.

La plupart des cas de traite des êtres humains sont liés à l’exploitation sexuelle des enfants, huit condamnations ayant été prononcées l’année dernière, a-t-il déclaré.

Dans une école rurale voisine fréquentée par plusieurs des présentateurs de l’émission de radio, le directeur de l’école, Genaro Paucar, a exhorté le gouvernement central à investir davantage dans l’agriculture pour aider les agriculteurs à produire des récoltes plus importantes pour freiner la migration vers les zones minières .

“Ce qui est inquiétant, c’est qu’il n’y a pas de sources d’emploi, ils sont presque obligés de recourir à ces endroits”, a-t-il expliqué.

Vers la fin de l’émission radio d’une heure, Zunilda a demandé à ses compagnons de dénoncer les présumés trafiquants à la police.

Après avoir été approchée dans un marché il y a deux ans par un homme qui lui offrait 600 $ par mois pour servir des tables, elle peut parler avec autorité.

“Compagnons, ce n’est pas une histoire”, a-t-il déclaré à l’antenne.

“Rapport. Ne te tais pas.”

